Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
ГлавнаяСпорт

"Шахтер" выпустил футболки с исторической провокационной надписью, адресованной "Динамо"

"Где "Динамо", где?"

Жадсон
Фото: ФК "Шахтер"
Жадсон
Донецкий "Шахтер" выпустил футболки с легендарной фразой экс-полузащитника клуба Жадсона "Где "Динамо", где?", - которую бразилец обронил 10 лет назад после победного ответного полуфинального матча Кубка УЕФА против "Динамо" 2:1 (первый матч 1:1).

Напомним, в той игре Жадсон на 17-й минуте открыл счет в поединке.

В итоге, "горняки" впервые в истории украинского футбола выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале в дополнительное время бременский "Вердер" 2:1 – победный гол был на счету Жадсона.

"Ну, это была шутка, - начал Жадсон. - Это было после полуфинального матча, когда мы добились победы и вышли в финал. Это была важная встреча. Я так пошутил, поскольку тогда "Динамо" лидировало в чемпионате. Это было больше, чтобы поприкалываться над ними", - заявил Жадсон в интервью Профутбол.

Напомним, что Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 года по 2012. "Горняки" продали Жадсона в "Сан-Паулу" за 4 млн евро. Сейчас же бразилец выступает в "Коринтиансе".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также