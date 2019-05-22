Фото: ФК "Шахтер" Жадсон

Донецкий "Шахтер" выпустил футболки с легендарной фразой экс-полузащитника клуба Жадсона "Где "Динамо", где?", - которую бразилец обронил 10 лет назад после победного ответного полуфинального матча Кубка УЕФА против "Динамо" 2:1 (первый матч 1:1).

Напомним, в той игре Жадсон на 17-й минуте открыл счет в поединке.

В итоге, "горняки" впервые в истории украинского футбола выиграли Кубок УЕФА, обыграв в финале в дополнительное время бременский "Вердер" 2:1 – победный гол был на счету Жадсона.

"Ну, это была шутка, - начал Жадсон. - Это было после полуфинального матча, когда мы добились победы и вышли в финал. Это была важная встреча. Я так пошутил, поскольку тогда "Динамо" лидировало в чемпионате. Это было больше, чтобы поприкалываться над ними", - заявил Жадсон в интервью Профутбол.

Напомним, что Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 года по 2012. "Горняки" продали Жадсона в "Сан-Паулу" за 4 млн евро. Сейчас же бразилец выступает в "Коринтиансе".