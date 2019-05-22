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Экс-главный тренер "Челси" отсудил у клуба 9 млн фунтов

Новую экипировку представят 26 мая.

Экс-главный тренер "Челси" отсудил у клуба 9 млн фунтов
Антонио Конте безусловно доволен
Фото: EPA/UPG

Экс-наставник "Челси" Антонио Конте выиграл судебный процесс против своего бывшего клуба, сообщает The Times.

Суд обязал лондонский клуб выплатить итальянскому специалисту компенсацию в размере 9 млн фунтов за досрочный разрыв контракта, уточняет издание.

Напомним, 49-летний Конте возглавил "Челси" летом 2016 года. Уже в первом сезоне под его руководством клуб с Западного Лондона стал чемпионом Английской Премьер-Лиги.

Во втором сезоне лондонский клуб стал обладателем Кубка Англии, а в чемпионате Англии финишировал лишь на пятом месте, и руководство клуба приняло решение досрочно расторгнуть с Антонио контракт.

Добавим, что сумма компенсаций, которую "Челси" выплатил уволенным тренерам в эпоху Романа Абрамовича, превысила 100 млн евро, и она может вырасти в ближайшее время, если клуб уволит нынешнего наставника Маурицио Сарри.

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