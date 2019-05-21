Накануне "Манчестер Сити" определил лучшего игрока сезона.
Им оказался полузащитник Бернарду Силва.
Кроме того, Бернарду в текущем сезоне выиграл вместе с "горожанами" четыре трофея: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Английской лиги.
После чемпионского парада, который был проведен вчера в бывшей текстильной столице Англии,
Оказывается, португалец до сих пор не демонтировал новогоднюю ёлку, которая стоит наряженная как ни в чем не бывало.
При этом игрок уверяет, что именно она принесла ему и клубу удачу в борьбе за четыре трофея.
Добавим, что "Манчестер Сити" является первым и единственным клубом в футбольной истории Англии, кто за один сезон выиграл все внутренние турниры.