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Лучший игрок сезона в "Манчестер Сити" до сих пор не убрал в квартире новогоднюю ёлку

Бернарду Силва оригинален.

Накануне "Манчестер Сити" определил лучшего игрока сезона.

Им оказался полузащитник Бернарду Силва.

Бернарду Силва
Фото: EPA/UPG
Бернарду Силва
24-летний португалец забил 13 голов и cделал столько же голевых передач в 51 матче за клуб.

Кроме того, Бернарду в текущем сезоне выиграл вместе с "горожанами" четыре трофея: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Английской лиги.

После чемпионского парада, который был проведен вчера в бывшей текстильной столице Англии,

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Силва вернулся в свою квартиру из которой опубликовал забавное фото.

Оказывается, португалец до сих пор не демонтировал новогоднюю ёлку, которая стоит наряженная как ни в чем не бывало.

При этом игрок уверяет, что именно она принесла ему и клубу удачу в борьбе за четыре трофея.

"Неудача? Она до сих пор установлена!!!", - подписал фото Силва, добавив значки четырех кубков.

Добавим, что "Манчестер Сити" является первым и единственным клубом в футбольной истории Англии, кто за один сезон выиграл все внутренние турниры.

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