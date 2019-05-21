На "Арене-Львов" прошла инспекция готовности нового газона к матчам сборной Украины против Сербии и Люксембурга, сообщает sportarena.com.

Фото: Евгений Кравс Арена-Львов

Покрытие будет полуискусственным, отмечает издание.

Через две недели поле должно быть идеально готовым. По мнению специалистов, это покрытие будет одним из лучших в Европе.

Напомним, два ближайших матча отбора Евро-2020 сборная Украины сыграет против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня. Оба матча начнутся в 21:45.

После двух туров отбора украинцы лидируют в группе В с 4 очками. Люксембург идет вторым, отставая на 1 очко, у команды Португалии 2 очка, сербы сыграли только один матч – на выезде с португальцами (1:1).