Один из лидеров сборной Украины может оказаться в московском "Спартаке", - СМИ

Русланом Малиновским заинтересовался один из российских грандов.

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский с большой долей вероятности перейдет в московский "Спартак", сообщает championat.com.

На данный момент клубы ведут переговоры о переходе 26-летнего украинского полузащитника, отмечает издание.

В свою очередь, агент полузащитника Сергей Серебренников прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в "Спартак".

"Не верьте слухам. Если что-то случится, то вы все узнаете. То, что пишут о "Спартаке" - это неправда", - цитирует Серебренникова sportarena.com.

"Руслан Малиновский - игрок "Генка". Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это все слухи", - добавил агент.

Напомним, в зимнее трансферное окно активно интересовалась Малиновским "Рома", а прошлым летом он мог перебраться в испанскую "Сельту".

Руслан выступает в составе "Генка" с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах чемпионата Бельгии, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.

С 2015 года Малиновский выступает за национальную команду Украины. Хавбек провел за сборную 20 матчей и стал автором двух голов.

На прошлой неделе Малиновский финишировал на втором месте в голосовании на звание лучшего футболиста года в Бельгии, уступив полузащитнику "Брюгге" Хансу Ванакену.

"Генк" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, опережая "Брюгге" на три очка. В следующем матче 16 мая команда сыграет против "Андерлехта".

"Спартак" идет на 4-м месте в Российской Премьер-лиге, отставание от зоны Лиги Чемпионов составляет 4 очка.