Украинка не смогла пройти в третий раунд.

Фото: EPA/UPG Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на крупном Мастерсе в столице Италии проиграла в матче второго раунда белорусской теннисистке Виктории Азаренко 6:4, 1:6, 5:7.

В решающей партии украинка вела в счете 4:1, но в итоге не смогла реализовать матчбол при счете 5:3, а затем и вовсе упустила преимущество.

В общей сложности теннисистки провели на корте 2 часа и 17 минут.

Стоит добавить, что после неудачного выступления в Риме Свитолина впервые с 2017 года опустится на 9-е место в рейтинге WTA.

Отметим, что Элина вот уже два месяца не знает радости побед.

Свой последний успех пока еще шестая ракетка мира праздновала на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США). С тех пор Свитолина проиграла четыре матча подряд:

Бьянке Андрееску в полуфинале Индиан-Уэллса (США) – 3:6, 6:2, 4:6

Ван Яфань в Майами (США) – 2:6, 4:6

Полин Парментье в Мадриде – 4:6, 6:7 (6:8)

Виктории Азаренка в Риме – 6:4, 1:6, 5:7.

Такой неудачной серии у Свитолиной не было пять лет. В последний раз четыре матча кряду она проигрывала в 2014 году. Тогда украинка поочередно проиграла Белинде Бенчич, Патриции Майр-Ахляйтнер, Елене Янкович и Елене Весниной.

Кроме того, впервые с 2013 года Элина не выиграла ни одного матча на грунте накануне "Ролан Гаррос".