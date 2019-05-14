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ГлавнаяСпорт

Фаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча

Гари Невилл был изумлен, но не напуган.

Гари Невилл (в центре) вместе с экс-наставником сборной Англии Роем Ходжсоном
Фото: Instagram
Гари Невилл (в центре) вместе с экс-наставником сборной Англии Роем Ходжсоном
Болельщики "Манчестер Сити" после победного матча 38-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (4:1) атаковали экс-футболиста "Манчестер Юнайтед", а ныне телеэксперта Sky Sports Гари Невилла.

Невилл комментировал встречу в Брайтоне, которая стала чемпионской для "горожан".

После игры некоторые фанаты выкрикивали нецензурные ругательства в адрес 44-летнего земляка.

А один из болельщиков даже бросил в Невилла бутылку с пивом. К счастью, экс-защитник сборной Англии проявил виртуозную реакцию и сумел увернуться от снаряда.

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