Гари Невилл был изумлен, но не напуган.

Фото: Instagram Гари Невилл (в центре) вместе с экс-наставником сборной Англии Роем Ходжсоном

Невилл комментировал встречу в Брайтоне, которая стала чемпионской для "горожан".

После игры некоторые фанаты выкрикивали нецензурные ругательства в адрес 44-летнего земляка.

А один из болельщиков даже бросил в Невилла бутылку с пивом. К счастью, экс-защитник сборной Англии проявил виртуозную реакцию и сумел увернуться от снаряда.