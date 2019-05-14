Невилл комментировал встречу в Брайтоне, которая стала чемпионской для "горожан".
После игры некоторые фанаты выкрикивали нецензурные ругательства в адрес 44-летнего земляка.
А один из болельщиков даже бросил в Невилла бутылку с пивом. К счастью, экс-защитник сборной Англии проявил виртуозную реакцию и сумел увернуться от снаряда.
Gary Neville has been wanking over City all season and this happened?! Look at him fuming! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/R5YIlEIhEO— Stanley House 🇪🇸 (@StanleyHouseLFC) 13 мая 2019 г.