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Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне

Сесар Гонсалес умер, предварительно от инфаркта миокарда.

Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
Фото: скриншот

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес по прозвищу "Серебряный Король" умер на ринге во время поединка в Лондоне, сообщает eurosport.ru.

О том, что произошел трагический форс-мажор не сразу поняли ни его соперник Ювентуд Геррерой, который некоторое время еще наносил удары Сезару, ни рефери поединка, ни зрители, которые думали, что это часть шоу.

Когда организаторы остановили бой, спасти Гонсалеса уже не удалось.

 Предварительно причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Напомним, в марте умер знаменитый рестлер Кинг-Конг Банди.

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