Три представителя Африки стали лучшими бомбардирами сезона в Английской Премьер-Лиге

Египтянин, сенегалец и габонец забили по 22 мяча.

Накануне завершился чемпионат Англии, в котором золотые медали завоевал "Манчестер Сити", опередивший лишь на 1 очко "Ливерпуль".

При этом клуб с "Этихад" забил больше всех мячей – 95, что в среднем – 2,5 мяча за игру. Для сравнения, клуб "Челси", взявший "бронзу", забил на 32 гола меньше.

Однако, среди лучших бомбардиров АПЛ в сезоне 2018/2019 не значится ни один игрок МС.

В свою очередь, "Ливерпуль" отрядил в эту номинацию сразу двух своих футболистов - Мохамеда Салаха

Фото: EPA/UPG Мохамед Салах

Фото: EPA/UPG Садио Мане

Фото: EPA/UPG Пьер-Эмерик Обамеянг.

Компанию египтянину и сенегальцу составил форвард "Арсенала", габонец Пьер-Эмерик Обамеянг. Все они забили по 22 мяча.

Таким образом, сразу три футболиста, представляющих африканский континент, стали лучшими бомбардирами завершившегося чемпионата Англии.

Напомним, год назад лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах, установивший рекорд чемпионата Англии, забив 32 мяча.

Предыдущий рекорд принадлежал Алану Ширеру, Криштиану Роналду и Луису Суаресу, в разное время забивавшим в чемпионате 31 мяч.