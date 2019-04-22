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ГлавнаяСпорт

"Ливерпуль" установил клубный рекорд в Английской Премьер-Лиге

"Красные" набрали уже 88 очков в чемпионате.

"Ливерпуль" установил клубный рекорд в Английской Премьер-Лиге
Ливерпуль
Фото: EPA/UPG

В 35-м туре Английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" благодаря голам Джорджиньо Вейналдума и Джеймса Милнера на выезде обыграл валлийский "Кардифф" (2:0) и продолжил возглавлять турнирную таблицу АПЛ.

Подопечные Юргена Клоппа набрали уже 88 очков, что является рекордом за всю историю клуба.

В чемпионской гонке "Ливерпуль" соперничает с действующим чемпионом - клубом "Манчестер Сити", у которого на 2 очка меньше, однако имеется выездная игра в запасе против своих земляков из "Юнайтед" - пропущенный матч будет сыгран в ближайшую среду.

Напомним, "Ливерпуль" за выход в финал Лиги Чемпионов поспорит с "Барселоной", для фанов которой "красные" значительно повысили цены на билет.

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