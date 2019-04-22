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Мбаппе установил очередной рекорд чемпионата Франции

Килиан Мбаппе отметился хэт-триком в ворота Монако.

Мбаппе установил очередной рекорд чемпионата Франции
Килиан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который накануне в матче 33-го тура чемпионата Франции отметился хэт-триком в ворота "Монако" (3:1), стал самым молодым игроком Лиги 1 забившим 30 голов за один сезон, сообщает L'Equipe.

"Прошлый рекорд принадлежало Эрве Ревелли (игрок французского клуба "Сент-Этьен", в составе которого он 7 раз становился чемпионом Первого дивизиона и четырежды завоевывал Кубок Франци, - прим. LB.ua), однако Мбаппе побил его достаточно быстро, и что самое главное, уверенно", - сообщает издание.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 40 матчей, забил 36 голов и отдал 7 голевых пасов.

Добавим, что в матче с монегасками Килиан в первенстве забил свои 28, 29 и 30-й голы.

Напомним, в прошлом году Мбаппе стал первым французом, которому не исполнилось еще 20 лет, забивший 10 голов за сборную.

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