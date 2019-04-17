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Определились финалисты Кубка Украины

В решающем поединке сойдутся перволиговый "Ингулец" и лидер УПЛ "Шахтер".

Определились финалисты Кубка Украины

Определились участники финала Кубка Украины по футболу. В решающем поединке сразятся перволиговый "Ингулец" и лидер УПЛ "Шахтер". Команда и Петрово обыграла "Зарю" со счетом 2:1, а "горняки" нанесли поражение "Днепру-1" 2:0, сообщает footboom.com.

Финал Кубка Украины состоится в Запорожье 15 мая. Заметим, что для "Шахтера" это уже 19-й финал, а вот "Ингулец" добрался до данной стадии впервые в истории.

"Ингулец", который переиграл в полуфинале Кубка Украины "Зарю" - 2:1, вошел в историю украинского футбола, как первый в истории финалист Кубка Украины из первой лиги.

Напомним, "Ингулец" на предыдущих этапах текущего кубкового турнира сначала выбил из розыгрыша "Колос", затем оставил за бортом турнира "Мир".

После этого наступила очередь клубов УПЛ. Первым "Ингулец" отцепил "Мариуполь" (3:1), потом нокаутировал "Карпаты" (1:1, по пенальти - 5:4 пен), и в полуфинале справился с "Зарей" (2:1).

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