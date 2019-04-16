Украинский футбол:первая столица

Он же побеждал и в 1922-м на первой Всеукраинской Олимпиаде — 2:1 в финале опять с Одессой, и в 1923-м/1924-м на первой/второй Всеукраинских Спартакиадах — финал-23 был 5:1 с Юзовкой (будущий Донецк), а в финальном турнире-24 были результаты 1:0 с той же Одессой и 6:1 с Донбассом.

Первый чемпионат Украины по футболу состоялся не в 1992-м, а в 1921-м, и чемпионом тогда стал именно Харьков, победив в финале Одессу 2:0.

Фото: sport.pl.ua

Побеждал Харьков и в первом чемпионате СССР среди команд республик и городов в 1924-м — в финале победа над Ленинградом 2:1, а также на открытом турнире в рамках Всесоюзной Спартакиады в 1928-м — в финале победа над Уругваем 7:1.

В 1928-м была и победа во Всеукраинском первенстве (4 участника в финальном турнире).

Среди победителей тех соревнований — Роман Норов, Николай Кротов, Константин Фомин, Владимир Фомин, Иван Привалов, Иван Натаров, Александр Бем, Яков Алфёров, Александр Шпаковский, Николай Козаков.

В 1932-м (финал 4-х) и 1934-м (финал Харьков Киев 1:0) были выиграны первенства Украины — тогда появился в команде Никита Зуб, будущий отец ещё более знаменитого Виталия Зуба.

В регулярном же клубном чемпионате СССР, который проводился с 1936-го (весна) по 1991-й годы, успехи харьковчан были значительно скромнее: самым высоким местом Авангарда/Металлиста было 6-е в 1961-м году — как раз тогда, когда чемпионом СССР впервые стало киевское Динамо, нарушив гегемонию московских клубов, причём стало оно чемпионом именно в день домашнего матча с Авангардом (0:0) 17 октября. Мне в тот день исполнилось ровно 23 дня и я не смог лично поболеть за Украину.

В 1977-м воспитанники Харькова Сивуха, Каплун, Балтача, Крячко и Бессонов (лучший игрок турнира!) стали молодёжными чемпионами мира.

Ну а у Металлиста лучше получалось в кубках: в Кубке СССР — 1/2 в 1981-м (это ещё в 1-й лиге!), финал в 1983-м (0:1 с Шахтёром) и сам Кубок в 1988-м (в финале 2:0 с московским Торпедо); был также выход в финал Кубка Федерации в 1987-м.

Футбол в СССР и особенно украинский в 86-м–88-м вообще был на подъёме — серебро Европы, золото Олимпиады, великолепное Динамо.

В независимой Украине Металлист сразу же отметился выходом в финал-1992 Кубка Украины (0:1 в доп. время с Черноморцем), а уже потом — в 06/07-13/14 были 7 бронз и даже 1 серебро национального чемпионата.

Тогда же пришли и международные успехи — с фирменными 4 голами за игру: столько (или больше) было забито (включая сезон 88/89 с выходом в 1/8 Кубка Кубков) в 8 матчах. 4 раза выходил Металлист в весеннюю стадию Лиги Европы, причём 1 раз доходил до 1/8 и 1 раз до 1/4.

Девич, Тайсон и Марлос были среди тех, кто настоящую огранку получил именно в Харькове от Маркевича (дай ему Бог к нам вернуться).

После Катастрофы Металлист — уже другой: -1925, но это число — в честь того, прежнего. Побывав — после начала с абсолютного нуля — и в любителях (куда Днепр-1 в аналогичной ситуации не захотел), и во 2-й лиге, и в 1-й, новая харьковская команда борется за право в стыковых играх выбить из Премьер-лиги кого-то из тех, кто там очень мучается, и занять его место.

МХ-1925 в этом поддерживают самые верные болельщики в Украине — болельщики Харькова. Именно они первыми рассказали Путину, кто он такой, именно от них пошло это ставшее знаменитым на весь мир определение, именно они показали врагу человечества, что и русскоязычная молодёжь Украины это патриоты своей Родины и они не дадут здесь обустроить никакую Новороссию, они братались с закадычными соперниками из фан-поддержки Динамо, Днепра, других украинских команд, показывая всем: мы едины и мы непобедимы, а угроза общей большой беды объединяет, ибо Украина превыше всего.

Харьков не имеет равных по посещаемости футбола: лидер по числу зрителей — конечно, Динамо (9,4 тыс. в среднем за игру), но идущий вторым по этому показателю Шахтёр (7,6 тыс.) проводит домашние игры в Харькове, третьим же по посещаемости среди всех команд Украины идёт перволиговый харьковский Металлист-1925 (5,5 тыс.), на полторы тысячи в расчёте на игру опережая ближайшего конкурента. Итак, команды, чья суммарная посещаемость за тур превышает 13 тысяч, базируются в Харькове, где проводят домашние матчи. Здесь, конечно, велика роль и тех, кто ходит на выездные игры этих команд, но значение неповторимых харьковских — преданных несмотря ни на что! — болельщиков не стоит преуменьшать, это гордость Харькова.

Не зря именно Харькову доверили принимать и все 3 голландских матча Евро-2012, и 8 игр сборной Украины, из них 4 официальные (так, как умеют поддержать национальную команду в Харькове, не умеют нигде), и 4 финала Кубка страны.

Для контраста — о деньгах (согласно независимой трансфдрмаркт-оценке). Стоимость составов в млн €: ШД 123; ДК 82,3; МХ-1925 3,4 (6-й показатель в 1-й лиге и 18-й среди всех).

СПОНСОРЫ, АУ! Полюбите Металлиста — быстро-быстро, очень быстро! Народная команда и так уже при своих копейках творит чудеса.

Мне не кажется правильным, когда Харьков называют первой столицей Украины. Это почему мы начинаем считать столицы именно с советского времени? В честь чего? А как же Киевская Русь? Но если речь об украинском футболе, то его первый стольный град — именно Харьков. Остальные — дорогие и славные, великие и грозные — пришли потом.