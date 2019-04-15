Следующие выборы - со следующей недели

Новые подходы и проекты президентских выборов кардинально повлияют на содержание стартующих сразу после них выборов парламентских. Тем более, что возможны и досрочные выборы в Раду - уже в июле.

Фото: Александр Ратушняк

Поэтому самое время внимательно присмотреться к новеллам и особенностям заканчивающихся на этой неделе президентских выборов - чтобы понять, как они повлияют на стартующие сразу после выборов президента со следующей недели выборы в Верховную Раду.

Прежде всего, надо отметить, что это первое за всю историю Украины наблюдалось настолько масштабное контрэлитное голосование. Это говорит, среди прочего, и о понимании обществом того факта, что процесс тотального очищения и смены элит после Евромайдана не произошёл.

В 2014-ом году этот запрос привёл к победе Порошенко, в 2019 – обеспечил большой отрыв Зеленскому в первом туре А параллельно похоронил шансы Тимошенко на успешное выступление на президентских выборах-2019.

И на парламентских выборах этот запрос будет продолжать работать против "старых политиков". Зато его постараются использовать в своих интересах многочисленные "новые молодые команды реформаторов".

Заслуживает внимания хороший результат, который на выборах президента показал Игорь Смешко. Часть общества сформировала запрос на наведение порядка выходцем из спецслужб.

На выборах в ВР Смешко может претендовать на закрепление имиджа очередного "нового лица" вслед за успехом Порошенко на выборах президента-2014 и Зеленского – на президентских выборах-2019.

Именно с помощью такого позиционирования этот кандидат, который провёл очень бюджетную кампанию, смог опередить, к примеру, давно и масштабно раскручиваемого Олега Ляшко. Поэтому, скорее всего, появятся желающие вложить денег в дальнейшую раскрутку этого проекта.

Причём не только Смешко, но и остальные участники парламентских выборов должны будут буквально с колёс включаться в кампанию сразу после окончания президентских выборов.

Причина – электоральное поле очень конкурентное. Это показали выборы президента.

В этой ситуации и победителю президентских выборов – кто бы им ни стал – нельзя будет терять динамику. Если победитель вместо того, чтобы стартовать, займётся пышной инаугурацией и долгой "раскачкой" перед стартом парламентской кампании, ему придётся очень сложно.

То есть в целом тенденция очевидна: даже популярные политики рискуют не вытянуть свою партию, если замешкаются на старте выборов в Верховную Раду.

Наглядным примером им может служить кампания "Свободы", которая сделала качественный ребрендинг, провела достаточно долгую кампанию, но даже под новое лицо Кошулинского, грамотно поданное избирателям, собрала менее 2%.

Это серьёзный вызов для "Свободы" – она рискует снова не пройти в новый парламент.

Националисты вообще должны сделать всё возможное для того, чтобы сформировать единый избирательный список – обязательно во главе с новым лицом, а не с Олегом Тягнибоком. Но помимо этого начать кампанию раньше и провести её более активно, чем сделали это на выборах президента.

Ведь представление о том, что "стартовать слишком рано – неправильно", на самом деле, не вполне корректно. Задача в том, чтобы правильно рассчитать хронологию кампании. Её динамику, темп, пики.

К примеру, штаб Тимошенко на президентских выборах с этой задачей не справился.

Кампания Тимошенко также показывает участникам выборов в ВР, что им не стоит методом простой компиляции пытаться увеличить популярность своей политсилы.

Лидер "Батькивщины" со своим "Новым курсом" попыталась создать второе электоральное ядро: из молодых, высокодоходных, образованных жителей крупных городов.

Но её традиционные избиратели принадлежат к совсем другой категории: это патерналистски настроенные жители маленьких городков и посёлков, полностью воспринимающие популистскую риторику Тимошенко.

В какой-то момент лидер "Батькивщины" увидела, что механическое объединение новых сторонников со старым ядром просто не получается. И вернулась к своему традиционному избирателю.

Но численности "ядерного электората" Тимошенко в очередной раз оказалось недостаточно для победы в борьбе за пост президента.

Ещё раньше этот печальный опыт опоры на два почти не пересекающихся ядра продемонстрировала "Самопомощь" Садового. Это и привело к провальному для её лидера результату на выборах президента.

Поэтому участники выборов в ВР должны хорошо усвоить для себя уроки Тимошенко и Садового: в ходе стартующей вскоре кампании им целесообразно будет сконцентрироваться на своём ядре, постепенно наращивая электоральную периферию, а не растрачивать понапрасну усилия на попытки залезть в качественно другие ниши.

Тем более что ниша "кандидата-чистого листа" и на парламентских выборах-2019 уже занята. И снова-таки никем иным как Зеленским.

Помимо партий-активных участников президентской гонки на выборах в ВР нужно ожидать как минимум два проекта, которые не были представлены на выборах президента.

Более того, в пределе они даже могут слиться в один проект. Это "Народный фронт", который ожидает ребрендинга, и партия премьера Гройсмана с проевропейскими и пронатовскими лозунгами "НФ" попытается "доесть" электорат Порошенко, а также присовокупить электорат того же Гриценко.

На европейское направление кроме "НФ" также будут претендовать БПП и "Удар". Последний, возможно, сможет успешно провести самостоятельную кампанию и преодолеть 5%-й барьер. Хотя пока можно говорить лишь о теоретических шансах такого успеха.

Ещё одним, уже второстепенным "новым лицом" на парламентских выборах имеет шансы стать Святослав Вакарчук. Многие ждали его участия в выборах президента. Но Вакарчук не только не пошёл в президенты, но и чёткой позиции на протяжении всей кампании так и не занял. Ограничившись расплывчатыми призывами.

Поэтому исключительно из-за собственного поведения на президентских выборах он находится в сложной ситуации. И на выборах в ВР вряд ли "выстрелит" с феноменальным успехом. Хотя преодолеть 5%-ый барьер и провести свою фракцию в ВР у него шансы, конечно, есть.

Борьба на округах

На выборах в парламент содержание кампаний в округах принципиально не поменяется – кандидаты будут решать прежде всего местные проблемы, использовать популистские практики. Но при этом будут ещё ориентироваться на лидеров электоральных симпатий в данных регионах.

К Зеленскому в случае его победы в это воскресенье как к лидеру симпатий во многих округах выстроятся очереди из желающих при его поддержке попасть в ВР.

Тем более что традиционный "медовый месяц" тёплого отношения избирателей к новоизбранному президенту к моменту начала кампании, скорее всего, ещё не закончится.

Идея тех, кто пойдёт в новый парламент под флагом Зеленского – заявить о себе, что они тоже "новые и молодые". И при этом могут что-то важное решить для своих округов.

Это могут быть как действительно новые люди в политике, выходцы из бизнеса, так и старые региональные "бароны", которые попытаются выглядеть новыми.

Особенно успешно этим шансом могут воспользоваться те из них, кто занимал вторые места на предыдущих парламентских выборах и во власти не был засвечен.

Но в целом партийная привязка участников выборов к партийным брендам, скорее всего, будет на этих выборах чрезвычайно пёстрая.

Действенные технологии

После очень эффективного применения интернета и социальных сетей на президентских выборах штабом Зеленского, можно ожидать широкого использования таких технологий и на парламентской кампании.

Правда, открытым остаётся вопрос о том, найдётся ли в штабах партий и мажоритарных кандидатов достаточное число специалистов, умело владеющих этими инструментами.

Из других новых "фишек" – можно спрогнозировать широкое использование кандидатами партисипативных технологий, предполагающих участие граждан в проектах кандидата.

Речь о привлечении граждан к реализации важных для этого региона и его общины проектов – к примеру, экологических проектов на тех территориях, где они важны; установке камер для повышения уровня безопасности; протестов против строительства тех или иных объектов; благоустройства территории и т.д.

Эти проекты будут начинаться формально снизу, а потом как бы само собой будет оказываться, что возглавляющий эти акции человек "вдруг" решил идти в народные депутаты. И как уже раскрученный лидер социально важных проектов может претендовать на большую поддержку избирателей в округе, где он до этого проявлял активность в решении важных для общины задач…

Классика – установка лавочек и другое – тоже будет широко применяться. Но между тем кандидатом, который будет просто устанавливать лавочки, и тем, кто будет устанавливать лавочки, а при этом ещё применять интернет- и партисипативные технологии, граждане отдадут преимущество второму.

И наконец, ещё одно важнейшее отличие этих выборов: впервые соревнование развернётся между кандидатами по вопросу о том, кто грамотнее сможет распорядиться результатами процесса децентрализации. В первую очередь, касающимися увеличившихся местных бюджетов.

И преимущество будет у тех кандидатов, которые предложат, как правильнее использовать бюджеты Объединённых территориальных громад (ОТГ), ещё больше увеличить эти бюджеты, смогут защитить интересы общины перед областью и т.д.

В соавторстве с Георгием Чижовым, руководителем исследовательских программ Центра содействия реформам, координатором Международной экспертной группы "Европейский диалог" по Украине.