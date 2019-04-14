Гройсман заявил о готовности к парламентским выборам

"Пройдут они на месяц раньше или на месяц позже - не имеет значения".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к выборам в Верховную Раду, в том числе и досрочным.

"Я к выборам готов. Я понимаю, что выборы пойдут в 2019 году. Пройдут они на месяц раньше или на месяц позже - не имеет значения", - ответил премьер-министр Владимир Гройсман на вопрос журналиста о возможном объявлении досрочных выборов Верховной Рады в эфире телеканала ICTV.

Гройсман поддержал реформирование избирательного законодательства для проведения выборов по открытым спискам.

"Я никогда не скрывал того, что я буду принимать участие в парламентской кампании, так как считаю, что еще очень много надо сделать, и для этого необходимо разумное большинство, разумная коалиция в украинском парламенте", - отметил премьер.

В эфире он также поддержал идею закрепления в Конституции децентрализации.

Напомним, что Владимир Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.

11 апреля премьер заявил, не собирается в отставку до выборов Рады.