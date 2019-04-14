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​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет

Порошенко сделает заявление для прессы и пойдет на митинг к сторонникам.

Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" сегодня не будет. 

Как передаёт корреспондент LB.ua, на территории возле стадиона собралось несколько тысяч людей, которые пришли послушать президента Петра Порошенко. 

Прессу пропускают в отдельный конференц-зал на территории НСК, где установлена сцена с двумя трибунами и фамилиями кандидатов в президенты. 

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Как сообщили в пресс-службе АП, глава государства Порошенко сделает заявление на сцене для журналистов, а затем выйдет к людям для обращения со сцены, которую установили возле стадиона, со стороны Дворца спорта.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

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