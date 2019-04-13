"1+1" снова покажет программы с Зеленским в "день тишины"

Агитация должна завершится в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Кадр из фильма с Зеленским

Телеканал "1+1" снова покажет программы с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в "день тишины" 20 апреля.

Об этом свидетельствует программа передач "1+1".

Как и перед первым туром выборов президента, будет показан выпуск "Вечернего квартала" в "формате интеллектуального юмора".

После него будут транслировать фильм, где Зеленский сыграл главную роль.

Напомним, согласно закону о выборах президента Украины, предвыборная агитация должна завершиться в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Между телеканалом "1+1" и кандидатом в президенты Петром Порошенко, соперником Зеленского по второму туру, существует конфликт. Порошенко обвинил "1+1" в распространении фейков, а "1+1" намерен судиться с ним из-за того, что президент "ворвался в эфир частной компании без приглашения".

Телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойского, который поддерживает Владимира Зеленского.