На второй тур зарегистрировались более 2 тысяч иностранных наблюдателей

На второй тур выборов зарегистрировались более 2 тысяч иностранных наблюдателей

По состоянию на субботу, 13 апреля, на второй тур выборов президента Украины зарегистрировалось 2360 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии, передает РБК-Украина.

От Соединенных Штатов зарегистрированы 63 официальных наблюдателя, от Польши - 40, от Словакии - 16, от Франции - 15, от Германии - 13.

Швеция, Литва, Чехия и Япония - по пять. Иордания и Испания - по четыре. От Аргентины, Норвегии и Турции - по три. Бельгия и Португалия - по двое. Азербайджан, Молдова и Швейцария - по одному.

Кроме того, 2169 официальных наблюдателей зарегистрированы от международных организаций.

Среди них: "Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ" - 813, "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" - 384, "Всемирный конгресс украинцев" - 219,"Международная неправительственная организация "Canadem" - 160, "Парламентская ассамблея ОБСЕ" - 118, "Украинский конгрессовый комитет Америки" - 78.

Напомним, на первый тур выборов президента Украины было зарегистрировано 2344 наблюдатели от иностранных государств и организаций. Такое количество наблюдателей в ЦИК назвали "беспрецедентным".

Второй тур президентских выборов состоится через неделю - 21 апреля.