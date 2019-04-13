"Удар" пойдет на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко

Политическая партия Виталия Кличко "Удар" пойдет на парламентские выборы 2019 года отдельно от "Солидарности" Петра Порошенко. Об этом говорится материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Почему у Порошенко не получилось?"

"Намерения вести свой "Удар" на парламентские самостоятельно Виталий Владимирович совершенно не скрывает. Это раньше он осторожничал, сейчас уже нет. Учитывая, что сам Кличко в 2020-м намерен переизбраться в Киеве, в 2019-м просто формально возглавит "ударовский" список, заведя в парламент максимум сторонников", - говорится в материале.

Напомним, Виталий Кличко до сих пор остается формальным лидером партии "Содидарность", поскольку политсовет партии уже более двух лет не рассматривает его заявление о сложении полномочий в связи с принятием закона о госсулужбе, который запрещает мэру возглавлять политические партии. Партию Порошенко Кличко возглавил в 2015 году, когда "Удар" фактически прекратил свое существование, влившись в "БПП-Солидарность".