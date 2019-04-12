​"Мы никогда не сойдем со своего пути - демократического, профессионального и прозападного", - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк убежден, что мировое сообщество победит в борьбе за ценности и принципы.

Об этом политик заявил, закрывая 12-й Киевский Форум безопасности.

"Мы никогда не сойдем со своего пути. Должны убедить людей, что важные ценности и принципы - а не просто развлечения. И мы победим в этой борьбе", - сказал он.

Лидер "Народного фронта" заявил, что политический истеблишмент - и не только в Украине, но и во всем мире "оказался в совершенно другом мире, столкнулся с новыми вызовами, другими подходами к политике".

Мировому политикуму необходимо найти "пути, как достучаться до каждого жителя" - как в Украине, так и в США, Великобритании, сказал лидер "Народного фронта".

"История повторяется. И сейчас у нас есть силы избежать драмы, ведь мы практически на грани. По меньшей мере - на грани кризиса. Если это кризис, то я могу с этим согласиться как антикризисный менеджер. Кризис по крайней мере позволяет. Но если это драма - давайте сделаем все, чтобы избежать ее", - сказал он.

Политик отметил, что "остается оптимистом" относительно будущего нашей страны.

"Сейчас мы оказались перед вызовами, или кризисом, или опциями, или возможностями. И мы должны ответить на них. Ради Украины и процветающего будущего каждого украинца", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Мы никогда не сойдем со своего пути. Мы должны идти своим путем. Должны убедить людей, что важны ценности и принципы, а не просто развлечения. Это важные вещи, которые касаются жизни каждого", - подчеркнул он.

"Мы победим в этой борьбе. Мы должны идти своим путем, а наш путь - демократический, эффективный, профессиональный и прозападный ", - подчеркнул Арсений Яценюк.