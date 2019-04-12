Германия предоставит Украине 85 млн евро для помощи внутренним переселенцам

Помощь согласовали сегодня в ходе переговоров Порошенко и Меркель.

Германия решила выделить 85 млн евро для помощи внутренним переселенцам в Украине. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге.

"Сигналом о поддержке нашей страны стало решение немецкого правительства, и я благодарю госпожу канцлера за это, о дополнительном выделении 85 миллионов евро, которые будут направлены на обустройство временно перемещенных лиц. Это была реакция на мою просьбу", - сказал он.

Порошенко не уточнил, является ли выделенная сумма кредитом или безвозмездной помощью.

В ходе брифинга Меркель заявила, что Германия продолжит способствовать позитивному развитию Украины независимо от результатов выборов. Она отметила, что, согласно выводам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), первый тур выборов Президента Украины, который состоялся 31 марта, был честным и прозрачным.