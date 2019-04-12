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#Stophate!

Дорогие соотечественники! Прекратите наращивать спираль страха и ненависти! Просто пролистайте ленту фейсбука последних дней или пообщайтесь в компании более 2-3 собеседников. Вам не страшно? Уровень обсуждения перед 2 туром голосования уже давно перешел все грани допустимого. В адрес неприятного кандидата несутся оскорбления за гранью приличия, этим же поливаются избиратели из другого лагеря. Друзья! 21 апреля кто-то выиграет, но кто то проиграет и это неизбежно. Но разве ваши искренние убеждения в своей правоте в случае проигрыша вашего фаворита стОят такой ненависти к другой половине страны? Мы выбираем президента или готовимся к гражданской войне?

Важнейшей составляющей цивилизованного демократического общества является признание результата выборов. В конце концов - через полгода в стране состоятся не менее, а возможно и более важные – Парламентские выборы. Если победивший 21 апреля кандидат проявит себя в первые месяцы в должности негативно – у избирателей будет быстрая возможность корректировки курса. Не стоит через 5 лет после Революции Достоинства превращать общественную дискуссию в манеж оскорблений и взаимных насмешек- тут Достоинства уже нет.

Дорогие друзья! Нам жить в одной стране. Давайте уважать друг друга. #STOPHATE!

Алексей Ботвинов Алексей Ботвинов , Пианист, народный Артист Украины, инициатор и президент фестиваля ODESSA CLASSICS
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