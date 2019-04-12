Важнейшей составляющей цивилизованного демократического общества является признание результата выборов. В конце концов - через полгода в стране состоятся не менее, а возможно и более важные – Парламентские выборы. Если победивший 21 апреля кандидат проявит себя в первые месяцы в должности негативно – у избирателей будет быстрая возможность корректировки курса. Не стоит через 5 лет после Революции Достоинства превращать общественную дискуссию в манеж оскорблений и взаимных насмешек- тут Достоинства уже нет.
Дорогие друзья! Нам жить в одной стране. Давайте уважать друг друга. #STOPHATE!