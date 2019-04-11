Справедливість по-прокурорськи: незрячий значить винний

Не є таємницею, що бути незрячим в Україні, значить бути дискримінованим, незахищеним та бідним. Дуже непросто людям з вадами зору вчитися, працювати та робити кар’єру. Але коли незряча людина потрапляє в «моховик» правоохоронних органів, то їй точно не позаздриш.

Фото: medium.com/@usembassykyiv

Вчора мене познайомили з сумчанином Костянтином Москаленком, який є інвалідом по зору першої групи. Костянтин розповів мені, що Сумська місцева прокуратура обвинувачує його в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони за статтею 124 Кримінального Кодексу України, але на досудовому слідстві ця сама поліція та прокурор Сухоставець О.О. підозрював його в замаху на вбивство .

Більше того, поліцейські його затримали та три дні тримали в ізоляторі тимчасового тримання, поки слідчий суддя не обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Я спочатку не повірив, що таке можливо, адже незряча людина не має можливості активно вчиняти дії, а саме завдавати удари в життєво важливі органи в силу відсутності зору, а сама наявність умислу, ще не є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.

В Ухвалі Апеляційного суду Сумської області від 13 січня 2017 року зазначено, що : «Москаленко К.О. рухався вздовж буд.12 по вул. Іллінській в м.Суми в сторону автовокзалу м. Суми.

У цей час до нього підійшов раніше йому не знайомий Киричок О.С. 12 липня 1991 року народження, який перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння , почав висловлюватися в адресу Москаленка К.О. нецензурною лайкою.

З метою уникнення конфлікту Москаленко К.О. проігнорував таку поведінку Киричка О.С. та продовжив рухатися далі. Перебуваючи поблизу кафе «Ельф», розташованого в м.Суми, вул.Іллінська, буд 12, Киричок О.С. наздогнав Москаленка К.О. та продовжив провокувати конфліктну ситуацію.

У цей момент у Москаленка К.О. виник злочинний умисел, направлений на умисне протиправне заподіяння смерті Киричку О.С., шляхом нанесення йому ударів в область голови та тулубу стамескою, яку Москаленко К.О. дістав з кишені куртки та почав наносити удари Киричку О.С. в область голови, спини та тулубу, в ході чого Киричок О.С. та Москаленко К.О. впали на землю, де Москаленко К.О. продовжив наносити удари Киричку О.С.. ».

Очевидно, що «феміда» недогледіла в діях потерпілого, як мінімум, грубе порушення громадського порядку, а в обвинуваченого вади зору.

Сподіваюсь, що крапку в цій історії поставить суд, який вже виніс біля десяти ухвал про призначення адвоката з центру з надання вторинної правової допомоги, який зможе захистити права незрячої людини в суді. Наступне засідання в Ковпаківському районному суді міста Суми відбудеться вже 26 квітня 2019 року.