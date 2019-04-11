Удастся ли пересчитать и обложить налогом трудових мигрантов?

В марте в Верховной Раде был зарегистрировали законопроект №10153 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления государственной поддержки украинцев за рубежом". Документ предусматривает создание Фонда благосостояния, который будет сформирован за счет взносов агентств по трудоустройству за границей и трудовых мигрантов. Трудовые мигранты, которые внесли взносы в Фонд, получат карточки, которые дают им право на помощь от Фонда - страхование, компенсация при потере работы, помощь в возврате на родину в сложных ситуациях. Заробитчане – участники Фонда смогут получить консультационную помощь для урегулирования трудовых споров с работодателями в стране пребывания, а также воспользоваться кредитной поддержкой для получения образования, решения жилищного вопроса, а также для начала или развития собственного бизнеса.

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Авторы законопроекта также предлагают ввести лицензирование агентств по трудоустройству за границей и контроль за соблюдением ими лицензионных условий, за нарушение которых будут накладываться штрафы.

Данные о трудовых мигрантах планируют внести в единую информационно-аналитическую систему. Управление Фондом будет осуществляться на паритетной основе государством и представителями общественных объединений трудовых мигрантов. В состав правления Фонда войдут по пять представителей от правительства и общественных объединений трудовых мигрантов, а также один представитель от президента Украины, которые будут выполняют свои обязанности на общественных началах.

Попытка поставить на учет трудовых мигрантов вполне понятна. По данным Национального банка Украины(НБУ) в 2018 году объем переводов от трудовых мигрантов своим семьям в Украине составил $11,176 млрд, что что на 20% превышает показатель 2017 года.

Как написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в своей странице Facebook, НБУ прогнозирует дальнейшие увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов – их объем в 2019 году ожидается в сумме $12,2 млрд. По данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно – от 7 до 9 млн.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева предупредил, что родственникам уехавших на заработки граждан не стоит рассчитывать на субсидии: «Деньги заробитчан идут по конкретным адресам: родителям-старикам, детям-студентам, супругам — но они не декларируют эти поступления, а становятся в очередь за госпомощью, то есть скрывают доходы, которые у них есть», сообщил он. Понятно, что данные о заробитчанах, которые будут собраны благодаря деятельности Фонда благосостояния, помогут Минсоцполитике выявить незадекларированные денежные переводы в страну от трудовых мигрантов и лишить их семьи субсидий.

В апреле 2018 года Центр экономической стратегии Украины провел исследование, касающееся трудовой миграции украинцев. По его результатам, Украина вошла в десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. Главным фактором повальной трудовой миграции стал поиск нашими соотечественниками более высокооплачиваемой работы.

Полагаю, что для укрепления связи заробитчан с родиной нужно не облагать их дополнительными поборами, а внедрить эффективные инструменты их реинтеграции и возврата на украинский рынок труда путем повышения зарплат и улучшения условий труда.