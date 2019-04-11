Удастся ли пересчитать и обложить налогом трудових мигрантов?

Авторы законопроекта также предлагают ввести лицензирование агентств по трудоустройству за границей и контроль за соблюдением ими лицензионных условий, за нарушение которых будут накладываться штрафы.
Данные о трудовых мигрантах планируют внести в единую информационно-аналитическую систему. Управление Фондом будет осуществляться на паритетной основе государством и представителями общественных объединений трудовых мигрантов. В состав правления Фонда войдут по пять представителей от правительства и общественных объединений трудовых мигрантов, а также один представитель от президента Украины, которые будут выполняют свои обязанности на общественных началах.
Попытка поставить на учет трудовых мигрантов вполне понятна. По данным Национального банка Украины(НБУ) в 2018 году объем переводов от трудовых мигрантов своим семьям в Украине составил $11,176 млрд, что что на 20% превышает показатель 2017 года.
Как написал глава совета НБУ Богдан Данилишин в своей странице Facebook, НБУ прогнозирует дальнейшие увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов – их объем в 2019 году ожидается в сумме $12,2 млрд. По данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно – от 7 до 9 млн.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева предупредил, что родственникам уехавших на заработки граждан не стоит рассчитывать на субсидии: «Деньги заробитчан идут по конкретным адресам: родителям-старикам, детям-студентам, супругам — но они не декларируют эти поступления, а становятся в очередь за госпомощью, то есть скрывают доходы, которые у них есть», сообщил он. Понятно, что данные о заробитчанах, которые будут собраны благодаря деятельности Фонда благосостояния, помогут Минсоцполитике выявить незадекларированные денежные переводы в страну от трудовых мигрантов и лишить их семьи субсидий.
В апреле 2018 года Центр экономической стратегии Украины провел исследование, касающееся трудовой миграции украинцев. По его результатам, Украина вошла в десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. Главным фактором повальной трудовой миграции стал поиск нашими соотечественниками более высокооплачиваемой работы.
Полагаю, что для укрепления связи заробитчан с родиной нужно не облагать их дополнительными поборами, а внедрить эффективные инструменты их реинтеграции и возврата на украинский рынок труда путем повышения зарплат и улучшения условий труда.