Трудовые мигранты перевели за год в Украину $11 млрд

Национальный банк оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в 11 млрд долларов по итогам 2018 года.

Такие данные на пресс-конференции в четверг привела первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"В прошлом году эта сумма составила около 11 млрд долларов", - сказала она.

Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне замедления миграционных процессов, хотя и прогнозируется дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.

По данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн