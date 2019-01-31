Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк

Мангер пообещал приостановить членство в "Батькивщине" на время следствия.

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер отверг обвинения в причастности к смерти активистки Екатерины Гандзюк.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Мангер на брифинге 31 января ответил, что обвинения в его адрес являются "безосновательными и голословными".

"В то же время я вижу, что все эти обвинения направлены на дискредитацию целой партии "Батькивищина" и лично ее лидера Юлии Тимошенко. К сожалению, грязная политика привела к тому, что в своих делах используются не просто чувства и эмоции, а горе отца. Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственным правильным решением приостановить на время расследования дела Екатерины Гандзюк свое членство в партии Батькивщина", - сказал Мангер.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).