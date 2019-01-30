Установку счетчиков газа населению возложат на "Нафтогаз"

"Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ, кто производит газ".

Кабинет министров решил, что установкой счетчиков газа населению должен заниматься "Нафтогаз Украины", а не облгазы.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства газа.

"Все должны быть заинтересованы, чтобы было четко просчитано, кто и сколько газа потребляет в Украине. А не так, как сегодня, газовщики друг на друга начинают списывать объемы. Эти говорят: те украли, а те говорят: эти украли. Чтобы никто ничего не крал, необходимо просто и элементарно сделать учет. Значит, нам нужен счетчик", - заявил он.

"Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ, кто производит газ. И одним из пунктов, которые мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать Нафтогазу Украины обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками. Более того, там есть пункт, чтобы Минэкономики учли деньги, которые будут использованы Нафтогазом на установку счетчиков, в финансовом плане Нафтогаза", - сказал Гройсман.

Он добавил, что эта работа должна быть выполнена в сжатые сроки.

Напомним, что согласно закону об обеспечении коммерческого учета природного газа с 1 января 2021 года поставка газа для населения, которое использует его только для приготовления пищи, будет разрешена только при наличии газового счетчика.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения, согласно этому закону, должно осуществляться за счет облгазов или других источников, не запрещенных законодательством.