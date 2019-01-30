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Кабмин вернет газовую норму 3,3 кубометра на человека

"Почему человек должен платить 9,8 кубометра? Это в три раза больше, чем потребляет".

Кабмин вернет газовую норму 3,3 кубометра на человека
Фото: Depositphotos/juvelez

Кабинет министров решил вернуть газовую норму 3,3 кубометра на человека для потребителей без счетчиков.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

В конце ноября 2018 года Верховный Суд отменил действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В связи с этим потребители без счетчиков получили начисления в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года с более высокими нормами потребления.

Эти нормы составляют 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м соответственно (газовая плита и водонагреватель).

"Это произошло в результате того, что на решение правительства, которое нормировало и делало объективными, не завышенными объемы потребления газа подали в суд, и в суде это решение отменили. Нам необходимо новое решение", - рассказал Гройсман на заседании правительства.

"К сожалению, в газовой среде все почему-то считают, что нужно наживаться на людях. Мы против этого категорически. Было 3,3 кубических метра на человека - почему человек сейчас должен платить 9,8 кубометра? Это в три раза больше, чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к норме. Было 3,3 - будет 3,29", - заявил он.

Гройсман сказал, что по завышенным нормам можно не платить.

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