Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 59,2 млрд гривен

Государственный бюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд гривен при утвержденном в законе о госбюджете уровне 94,1 млрд гривен

Об этом сообщила Государственная казначейская служба, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Госказначейства, общий фонд госбюджета в 2018 году был сведен с дефицитом 45,1 млрд гривен при плане 58 млрд гривен.

Приватизация в 2018 году принесла стране 268,7 млн гривен при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане 18,8 млрд гривен, тогда как финансирование по долговым операциям составило 52 млрд гривен, в том числе по общему фонду - 43 млрд гривен.

В минувшем году заимствования составили 286,4 млрд гривен при плане в 308,3 млрд гривен, из которых внутренние - 174,2 млрд гривен.

Так, сводный бюджет Украины в 2018 году сведен с дефицитом 67,7 млрд гривен, однако профицит общего фонда составил 22,6 млрд гривен. Местные бюджеты закрыли год с дефицитом 8,5 млрд гривен, тогда как профицит общего фонда составил 67,7 млрд гривен за счет дефицита спецфонда в 76,3 млрд гривен.

Доходы госбюджета в 2018 году составили 928,1 млрд гривен при утвержденных законом о госбюджете 918 млрд гривен, в том числе общий фонд получил 833,6 млрд гривен при плане 842,8 млрд гривен. При этом налоговые поступления в общий фонд достигли 716,5 млрд гривен при ожидаемых 724,7 млрд гривен.

В то же время спецфонд перевыполнен по доходам, которые составили 94,5 млрд гривен при утвержденных парламентом 75,1 млрд гривен.

Расходы госбюджета в 2018 году составили 985,8 млрд гривен, По общему фонду было израсходовано 884,1 млрд гривен при утвержденном парламенте плане 906 млрд гривен.

Доходы местных бюджетов в 2018 году достигли 562,4 млрд гривен, в том числе по общему фонду - 519,1 млрд гривен, расходы, соответственно, 570,6 млрд гривен и 451 млрд гривен.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год Рада приняла 23 ноября в 6 утра. Его размер впервые превысил триллион гривен.

Принятие сбалансированного госбюджета является главным требованием для старта новой кредитной программы Международного валютного фонда. В октябре Украина и МВФ достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) объемом $3,9 млрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.