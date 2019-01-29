Тарифы и индекс Биг-Мака

Не понимающие иностранный юмор дилетанты иногда на полном серьезе воспринимают знаменитый шуточный индекс Биг-Мака в качестве реального маркера ценности национальных валют и считают соотношение цен на этот продукт в любой стране и США истинным курсом доллара к соответствующей денежной единице. Для Украины тогда курс выходит то 8, то 9.

Фото: Макс Требухов

В действительности же относительно высокие цены в богатых странах на всё, не замещаемое импортом, то есть услуги или повседневные продукты, за которыми за рубеж постричься или покушать не поедешь, показывают, насколько сильно способна влиять на цены эта вполне рыночная «монополия незамещения». Больше ни о чём этот индекс не говорит, а его авторы и сами относятся к нему достаточно иронически.

Трагедия в другом. Когда монополия незамещения возникает, наоборот, в бедных странах и не вследствие сверхдоходов массового потребителя, а искусственно по причине сверхприбылей продавца, когда он, не имея конкуренции, не зажат рынком.

И вот здесь тот же индекс показывает, какие печально огромные возможности открывает в экономически наглом ценообразовании незамещаемость. Когда нищему потребителю просто некуда деться ввиду отсутствия возможности рыночного выбора.

Отсутствие — в силу совсем иных причин, но масштаб влияния на тарифы — тот же.

Это не гривня недооценена на рынке валют в 3 раза. Это навязанная невозможность потребительского выбора способна создавать тройные цены.

Что «монополия рыночная» ТАМ для богатых на своё каждодневное, что монополия свинская ТУТ для бедных, которые вместо защиты получают с согласия государства «экономически обоснованные» (безысходностью) тарифы. Причины разные, но эффект одинаков. Завышение цен в 3 раза. А уж подкрутить под них себестоимость для «обоснования» — дело техники.

Индекс же просто показывает монопольные возможности. Кому они оборачиваются шуткой журнала для умных и веселых, кому — совсем иначе.