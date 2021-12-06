Кот и переворот

С политиками, особенно с теми, кто при власти, говорить бесполезно. Ни о чём. Ни на какую тему. То есть, конечно, возможно, но бесполезно. Абсолютно. Всё равно что радио слушать. Причём без звука.

Фото: Lb.ua

— Статистика смертности от короновируса на самом деле завышена или занижена?

— С одной стороны, конечно, завышена: врачам выгоднее, чтоб приплачивали «ковидные». А с другой, конечно, занижена: многие просто умирают дома и в больницу не успевают или не хотят, да и тест почти никто из них не делает. И, кроме того, очень взаимозависимы осложнения от короны и другие болезни, осложнения от других и корона. Так что на самом деле смертность или гораздо хуже, или гораздо лучше — и неизвестно от чего.

— Стоило ли ссориться с Беларусью из-за Протасевича (который потом сам пошёл, между прочим, на сотрудничество с властью), а после этого всё равно у неё покупать энергоносители, ещё и втридорога, причём даже когда она говорит, что Крым это Россия и в случае войны она Россию и поддержит, — где же тут логика и последовательность?

— Честь дороже всего! Но тепло у населения тоже дороже всего! И Крым дороже всего! Но и электричество дороже всего! Тем более — такой дорогое! Хотя дешёвое было бы ещё дороже! И, кстати, вовсе не втридорога! В двадорога, только и всего! Так что всё очень выгодно! У нас экономика отдельно от политики! Последние пару дней — так точно! А в Новом году посмотрим! Или уже в этом…

— Вы не боитесь, что малый бизнес из-за гонений, подозрений и проверок просто развалится или убежит в тень, и бюджет вообще перестанет от него что-то получать?

— Мы вообще ничего не боимся! Убегут — вернём, развалятся — восстановим! Если успеем. Но никто и не убежит. Всё будет хорошо. Не сейте панику. А то убегут не из-за наших мер, а из-за ваших разговоров. Мы ещё ничего не сделали, а вы уже всех напугали. Вот все и убежали. А мы вернём. Кто работает честно — тому нечего бояться. А что таких нет — так сами и виноваты…

— Что там с обещанным переворотом 1 декабря? Вроде ничего не было, а было объявлено! Король объявил войну, а на неё никто не пришёл?

— Так потому и не было, что мы были готовы! Лучше сказать и не получить, чем не сказать и получить! Потому что во всеоружии! Тем более, что переворот всё равно был! И продолжается! Он ползучий, перманентный, вялотекущий и постоянный! А мы разоблачили! А вы разве не заметили? Просто переворот — это всегда в будущем времени! Потому что в прошлом — он или поверженный путч, или победившая революция…

С последним, конечно, трудно не согласиться. В прошлом это всегда иначе, чем в будущем. Но как-то уж всё удивительно размыто. Как-то всё — и да, и нет одновременно.

В физике для такого случая есть знаменитый кот Шрёдингера. Когда одни умничали, другой (Шрёдингер) изобрёл этого самого кота. Которого высоко оценили и Эйнштейн, и Хокинг, которые вроде как из разных эпох.

Смысл этого мысленного эксперимента, которому уже почти 100 лет (пока — 86), такой. В ответ на замысловатое «атом то ли не распадается, то ли не распадается, то ли распадается и не распадается одновременно, это сферическая волна, там другая физика» — Шрёдингер предложил: если распад хотя бы 1 атома из радиоактивного вещества, помещённого в ящик, таки происходит, это фиксирует реле, оно приводит в действие молоточек, который разбивает колбу с кислотой, и тогда находящийся в том же ящике кот (а помешать этому всему он не может) погибает от удушья, а если ни один атом не распадается, то кот остаётся жив, время эксперимента — строго 1 час.

И вот тут уже «ни да, ни нет» / «и да, и нет одновременно» — не проходит: вопрос стоит ребром — так кот по прошествии часа таки жив или нет? Он — в отличие от чего-то из микромира — нам более понятен, а главное — он не может быть в странном состоянии «ни жив, ни мёртв», как и в состоянии «и жив, и мёртв одновременно».

Этот мысленный эксперимент, таким образом, переводит размыто-абстрактные рассуждения в совершенно конкретную плоскость «да/нет».

Именно перенос кота Шрёдингера в политику обеспечил бы в ответ на «Так мы живём хуже, чем раньше?» чёткое «Да!» или чёткое «Нет!» вместо размытого «Как-то по-разному…».

Пока что у власти такого «да/нет» — нет. А кот — есть. Это, между прочим, мы все. Коллективный такой кот. Пока живой.