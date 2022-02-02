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Как Россия задолжала Америке украинский Крым

В одном из интервью Дмитрию Гордону российский журналист Андрей Караулов ещё год назад «обосновывал» то, что Крым — их (т. е. РФ) и что Россия забрала «своё», очень интересным аргументом.

Фото: espreso.tv

Дескать, Россия ещё при Ленине, ещё именно как отдельная республика, а не как СССР, задолжала огромные суммы (за поставки оборудования) американцам, а в качестве залога был предоставлен Крым. Потому, кстати, и Рузвельт возжелал встретиться со Сталиным и Черчиллем именно в Крыму, чтоб посмотреть на будущее американское приобретение.

Однако в дальнейшем, чтоб и не платить по колоссальным долгам, и не отдавать при этом столь чудесный предмет залога, Крым при Хрущёве как бы условно передали Украине — и, мол, нет у России ни денег, ни заложенного Крыма.

Это «обоснование» показывает, что Россия давно себя ведёт как мелкий жулик-воришка, только в особо крупных масштабах; при этом у них самих это считают вполне нормальным.

Только того, что РФ забрала «своё», это всё никак не доказывает — не то что юридически, но даже и «по понятиям»: никто ведь не договаривался, что «дарят» Крым ненадолго (просто чтоб кинуть американцев), а потом заберут обратно, да ещё и в гораздо лучшем состоянии, и никаких обещаний на этот счёт со стороны Украины нигде не зафиксировано.

Зато в таком случае становится понятным поведение Обамы, настоявшего на несопротивлении Украины при захвате Крыма Россией: в США просто не хотели, чтоб такой дивный предмет залога перешёл от должника не им, а кому-то другому.

В щекотливой ситуации американцы и сейчас: потребовать у Кремля денег — никто их сегодня не отдаст, а потребовать Крым как обеспечение долга означало бы признать его российским, на что США тоже пойти не могут.

Ситуацию облегчила бы передача крымских основных фондов Украиной в долгосрочную аренду США на взаимовыгодных условиях (поскольку Крым — это Украина), вот американцы и явились бы туда просто как арендаторы, от России же при этом требуя не украинский Крым, а свои деньги (чтоб у них в конце в концов было и то, и другое: Крым — в аренде, деньги — как возврат долга).

Никто, однако, ни у нас, ни у них этим не занимается (как, собственно, и проблемой полного невыполнения гарантий, данных в Будапештском меморандуме) — а ведь в сегодняшней ситуации это было бы всем полезно: чтобы России стало не до войны и не до Донбасса; да и санкции — по причине не только аннексии, но и банального кидалова — могли бы стать гораздо существеннее, ведь украли уже не только у Украины, но и у самих американцев.

Чем объяснит молчание на эту тему США, им знать лучше — может, просто откладывают; но почему вопрос возможной сдачи в аренду не поднимает Украина? Причём независимо от того, правду ли рассказывает Караулов! Нам что, совсем неинтересны ни Крым, ни деньги (ни за аренду, ни в виде налогов), ни занятость наших же в нашем Крыму с американской помощью?

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист
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