This is КМИС, или Препарация цифр

Фраза из бородатого анекдота «покупаю за 2, продаю за 4 — вот на эти ДВА ПРОЦЕНТА и живу» вспоминается мне, когда я читаю комментарии к опросу КМИСа о том, что рейтинг Президента упал с 33,3% (в сентябре) до 24,7% (в октябре), то есть на 8,6%. На самом деле — если не путать пункты и проценты, то падение составило 8,6 пункта. В процентах же нужно посчитать, сколько составляет разница по отношению к исходной величине, а это (33,3 - 24,7) : 33,3 = 0,258, то есть 25,8%. Итак, правильно в данном случае говорить о падении на 8 пунктов или на 25,8%, а проще — о том, что рейтинг Президента обвалился за месяц более, чем на четверть.

Фото: Макс Левин

Если же учитывать, что телефонные опросы, как рассказывают, отражают позицию не самых бедных (а, видимо, тех, у кого есть мобильные телефоны) то с учётом не попавших в опрос беcтелефонных беднейших разница может оказаться ещё больше.

Тем более — при запущенном уже потоке резкого нарастания как бы «целевой» информации, бьющей в одну точку, причём со всего света: и с Запада, и с Востока, что чрезвычайно интересно уже и само по себе.

Нужно учитывать также и то, что некоторые цифры из результатов опроса (Владимир Зеленский — 24,7%; Петр Порошенко — 15,6%; Юлия Тимошенко — 12,2%; Юрий Бойко — 9,4%; Игорь Смешко — 7,8%; Дмитрий Разумков —7,1%; Евгений Мураев — 6,2%; Владимир Гройсман — 5,3%; Олег Ляшко — 5,1%; Виктор Медведчук — 2,9%) очень интересно складываются. Осознавая, конечно, «безусловную условность» таких сложений (даже при взаимном желании всех «складывающихся» сторон, каковое тоже не всегда вероятно), отмечу тем не менее, что 9,4 + 6,2 + 2,9 = 18,5, а 7,8 + «стартовые» 7,1 = 14,9 (5,3 в уме), так что здесь вся арифметика (со многими, к тому же, неизвестными) — ещё впереди…

По партиям — аналогично. Падение рейтинга «Слуг» с 20% до 15,5% — это не 4,5%, а 4,5 пункта или 4,5 : 20 = 0,225, то есть 22,5% — как видим, и тут — уменьшение почти на четверть (плюс всё, что сказано выше).

Здесь цифры («Европейская солидарность» — 15,7%; «Слуга народа» — 15,5%; «Батькивщина» — 13,6%; «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13%; «Сила и честь» — 8,6%; «Наши» — 5,7%; «Радикальная партия Ляшко» — 5,6 %; «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,6%; «Свобода» — 4,4%; «Партия Шария» — 3,6%; «Удар» — 2,4%; «За будущее» — 1,8%; «Голос» — 1,6%; «Пропозиция» — 1,2%; «Украина — наш дом» — 1,1%; остальные партии набирают менее 1 % каждая) тоже могут образовывать интересные «пазлы»: 13 + 5,7 + 3,6 = 22,3; 8,6 + 5,6 (второе) + 2,4 = 16,6; и т. д.. Это не желаемое или действительное, это [теоретически] возможное, а позитив оно или негатив, счастье или угроза — разговор долгий, не здесь и не сейчас.

Но вот, как минимум, выравнивание, двух первых политсил (даже с наметившимся обгоном) — это уже факт. Из которого, между прочим, следует кое-что интересное и по персональной части — по крайней мере, разговоры о том, кому с кем выгодно выйти в 2-й тур (как в своё время Кучме был выгоден Симоненко), могут поменяться — вместе с «базовым вектором» многообразного уголовно-политического давления, включая деятельность самых неожиданных для такого давления структур.

Потому как, пока били по одним, выросли другие, а кто-то ещё и просто появился, хотя и те, кого били, тоже вовсе не ослабли, чего не скажешь о самих бивших.

И пока бившие били бывших, бывшие окрепли, диверсифицировались и с интересом поглядывают на совсем новеньких, которых тоже уже били, причём так крепко, что сами раскололись, пока били.

При этом общая тенденция явного падения поддержки всех ветвей власти достаточно устойчива и варьируется только количественно, не меняя направления движения: уверенно вниз. Из чего следует: если перезагрузка «припоздает» — она будет тотальной.

Даже студенты не помогут, тем более, что у них-то телефоны есть точно, но рейтинги от обвала это не спасло. Студенты — учатся.