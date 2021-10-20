У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла вдвічі, – КМІС

Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, чинний глава держави Володимир Зеленський набрав би в першому турі 24,7% підтримки серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. При цьому порівняно з травнем цього року його рейтинг упав з 27,3%, особливо ж він знизився порівняно з вереснем, коли за Зеленського голосували б 33,3%.

Петро Порошенко ("Євросолідарність") нині набрав би 15,6% порівняно з 14,6% у травні-червні і 16,8% – у вересні. Такі дані соціологічного дослідження, проведеного 15-18 жовтня, оприлюднив КМІС.

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") зараз має підтримку на рівні 12,2% порівняно з 11,9% у травні-червні та 10,3% у вересні. Юрій Бойко (ОПЗЖ) – зараз 9,4%, у травні – 9,2%, у вересні – 9,5%.

Рейтинг Ігоря Смешка ("Сила і честь") у жовтні знизився до 7,8%. У травні він мав 9,5%, а у вересні – 8,7%. Ексспікер парламенту Дмитро Разумков у свіжому рейтингу має 7,1% підтримки, при цьому в травні-червні його готові були підтримати вдвічі менше респондентів – 3,1%. У вересні опитування щодо нього не проводили.

Євгеній Мураєв нині має підтримку на рівні 6,2% порівняно з 5,7% у травні-червні та 6,4% у вересні. Колишній голова уряду Володимир Гройсман зараз мав би 5,3%, у травні за нього були готові проголосувати 4,6%, а у вересні 5,7%. Олег Ляшко нині має 5,1%, у травні-червні – 3,8%, у вересні – 4,6%. Інші кандидати набрали б менше 3%.

Рейтинг кандидатів

В опитуванні також йдеться про ставлення до відставки Разумкова з посади глави Верховної Ради. Позитивно до неї поставилися 8% респондентів, негативно – 39,1%, ще 44,1% байдужі.

Фото: КМІС

"Більшість респондентів – 57,2% – вважають, що відставка Д. Разумкова нічого не змінить. Водночас, 24,3% вбачають цьому перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу Президента, у той час як очікують пришвидшення реформ в країні – 6,6%", – заявили в КМІС.

Окрім того, в межах соцопитування запитували думку щодо оприлюдненого нещодавно журналістського розслідування про офшори Pandora Papers.

Про це міжнародне розслідування знають 61,7% українців, хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. Для 77,1% респондентів неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками закордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого – 15,6%.

Фото: КМІС Опитування щодо Pandora Papers

Незалежно від того, знали чи ні до інтерв’ю респонденти про це розслідування, 56,9% респондентів вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через "95 квартал". Не вірять у цей 22,6% респондентів.

Опитування проводилося 15-18 жовтня методом телефонних інтерв'ю з використання комп'ютера. Опитано 1200 респондентів що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що у вересневому опитуванні КМІС Володимир Зеленський зберігав найвищий рейтинг серед потенційних кандидатів на наступних виборах президента України, тоді як його партія "Слуга народу" ділила перше місце в партійному рейтингу з "Європейською солідарністю".