Рада сьогодні не ухвалила бюджет у першому читанні, розгляд продовжать далі, – Герасимов

Процес ухвалення проєкту державного бюджету на 2022 рік досі не завершено. Поки що за основу ухвалені основні пропозиції, повідомив кореспонденту LB.ua народний депутат Артур Герасимов ("Євросолідарність").

Герасимов пояснив, що в процедурі ухвалення державного бюджету на наступний рік є три читання, але третє виникає тільки тоді, коли є проблеми в другому. Фактично воно є повторним другим читанням.

"Готує проєкт бюджету уряд, вносить його до парламенту – вони його внесли. Після того починається процес першого читання. Що таке процес першого читання? Це коли всі народні депутати подають свої поправки – бюджетні пропозиції – вони об'єднуються, після того комітет щось враховує, щось частково, щось не враховує. Після того починається процедура першого читання. Вона складається з 2 голосувань – за основу і в цілому, за постанову про бюджетні висновки і резолюції. Як воно голосується? Спочатку ця постанова за основу, і, як правило, одразу ставиться і в цілому. І тоді вважається, що ця постанова проголосовована в цілому згідно ч.10 ст. 157, це поїхало в Кабмін, і він уже працює. Після Кабміну воно приїжджає на 2 читання, парламент опрацьовує в комітеті і приймає", – пояснив депутат.

Сьогодні, за словами Герасимова, Верховна Рада бюджет "прийняла наполовину в першому читанні".

"Вона прийняла за основу пропозиції, але перше читання ще на завершено. Ч. 10 ст. 157 говорить: "проєкт закону про державний бюджет вважається прийнятим у першому читанні, якщо на підтримку під час голосування в цілому проєкту постанови Верховної Ради висновків та пропозицій до державного бюджету України на наступний рік проголосували більше 100 народних депутатів від конституційного складу. Сьогодні насправді, наскільки я зрозумів, була велика несподіванка. Тому що сьогодні дійсно збиралися прийняти бюджет повністю в першому читанні. Для цього потрібно було два голосування. Але от ми сказали, що у нас не так багато поправок, але вони смислові – по армії, по культурі, по субсидіям, по соціалці, забезпеченню закіпвлі енергоносіїв. Ми почали піднімати правки, це побачили інші фракції, захотіли теж, побачила сама "Слуга народу" те, що я розумію, вони теж хочуть піднімати свої правки і пропозиції. А 1500 відхилено. Поки ми не пройдемо всі правки, ми не можемо в цілому. Ми повністю в бюджетному процесі. Ми йдемо по поправках, але бюджет не прийнятий у першому читанні", – зазначив він.

Очільник бюджетного комітету Юрій Арістов у коментарі зазначив, що запропонований Комітетом проєкт Постанови прийнято за основу, і завтра роботу над цим документом буде продовжено.

"Верховна Рада сьогодні прийняла за основу підготовлений Комітетом проєкт постанови щодо висновків та пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік. Після цього на голосування стпвляться правки, які були вчасно подані і включені до таблиць, і на яких наполягають депутати. Ми частину цих правок голосували сьогодні, продовжимо голосувати завтра. Я сподіваюсь, що законопроєкт завтра проголосують в цілому. Це означатиме, що Проєкт Закону прийнятий в першому читанні", – заявив Арістов.

Тим часом у повідомленні пресслужби парламенту вказано, що "прийнято за основу проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (№ 6000)".