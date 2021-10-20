Разумков запропонував Арахамії "очну ставку" на знання регламенту Ради

"Мені здається, що регламент я знаю досить непогано, краще, ніж деякі мої колеги".

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував слова голови фракції Давида Арахамії про те, що він не є членом фракції, а якщо таким себе вважає, то - "два роки порушує регламент".

Про це Разумков розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Дуже добре, що Давид Георгієвич за два роки став великим знавцем регламенту. Але, хотілося б почути, звідкіля це він узяв: це його власна позиція, чи йому хтось підказав таку дурню? Тому що хотілося би все ж таки оперувати не тим, що комусь хочеться, а оперувати фактами", - сказав він.

Разумков зазначив, що згідно з регламентом голова Верховної Ради та його заступники не входять до складу жодної депутатської фракції.

"Якщо подивитися, то в регламенті написано, що голова Верховної Ради перший заступник, заступник або заступниця, не входять до складу жодної депутатської фракції. Ніде не написано, що треба написати заяву про вихід, щоб приймала рішення фракція. Це - імперативна норма! Це - факт. Ви коли попадаєте на цю позицію (на посаду спікера, віцеспікера, - ред.) ви стаєте позафракційним. Якщо Давид Георгієвич мені покаже зворотнє - я можу з ним поспілкуватися. Можемо зробити це як "очну ставку". Це буде цікаво. Але мені здається, що регламент я знаю досить непогано, краще, ніж деякі мої колеги", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада проголосувала за відкликання спікера Разумкова. "Слузі народу" вже звично допомогли групи "За майбутнє", "Довіра", частина "Голосу, до яких приєдналася "Батьківщина", давши 20 голосів. Разумков заявляв, що історія його відкликання з посади відбувається з порушенням Регламенту, оскільки процедура передбачає надання депутатам звіту спікера та висновку Рахункової палати "не пізніше ніж за 2 дні" до розгляду питання в залі. Рахункова палата надіслала документи ввечері 6 жовтня, а звіт Разумкова депутати отримали лише вранці 7 жовтня – в сам день голосування.

Проте Разумков пообіцяв, що судитися буде, лише якщо його намагатимуться позбавити депутатського мандата. У "Слузі" ж наполягали, що все робили за правилами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися".

Разумков вважає, що нині він є членом фракції "Слуга народу". Втім депутат допускає, що його можуть виключити з неї. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що фракція навряд чи прийме Разумкова до свого складу після відкликання з посади спікера. Голова фракції "слуг" Арахамія також заявляв, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Разумкова мандата народного депутата.