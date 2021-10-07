Сам Разумков запевнив, що не тримає зла на колишніх колег, готовий потиснути руку навіть голові партії Олександру Корнієнку, з яким останнім часом у нього були найбільш жорсткі перепалки. Ексспікер також обіцяє зібрати власну політичну команду.

«Він перейшов «червону лінію» із законом про олігархів»

Ще на вихідних у Трускавці під час «великої фракції» за участю президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» зібрала достатню кількість підписів для відсторонення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. А вже у понеділок, 4 жовтня, «слуги» пішли в пряму атаку на колишнього лідера свого передвиборного списку. Більшість голів комітетів зі «Слуги» влаштували демарш, залишивши погоджувальну раду. А голова партії Олександр Корнієнко згодом заявив про порушення Регламенту спікером, який не погодився ставити на голосування порядок денний, запропонований у редакції «слуг».

Фото: Анна Стешенко

Співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов у спілкуванні з LB.ua наголосив, що в Регламенті немає норми про голосування за порядок денний на погоджувальній: «Вони («слуги народу». – LB.ua) посилаються на ст. 29 Регламенту, але вона стосується виключно порушень (голови. – LB.ua) на пленарному засіданні (а не на погоджувальній раді. – LB.ua). Далі вони говорять про порушення частини 4 ст. 73, де написано про право депутатів бути присутніми на погоджувальній раді, брати участь в обговорені, вносити пропозиції… Тут немає жодного слова про голосування (за порядок денний. – LB.ua)».

Зрозуміло, що привід знайшли. «Бо для президента відставка Разумкова – принципове питання… Він перейшов «червону лінію» із законом про олігархів. Не погоджувався на призначення нашого голови Апарату для формування порядку денного засідань, які погоджуються на нарадах з президентом та урядом», – розповідав ще в Трускавці співрозмовник LB.ua в керівництві «Слуги».

Фото: Lb.ua

У вівторок, 6 жовтня, більшість «слуг» (окрім 6 нардепів, близьких до Разумкова) разом з групами «За майбутнє» та «Довіра» відсторонили спікера від ведення пленарних засідань. Та запустили процедуру відкликання з посади, плануючи розглянути його вже в четвер – разом із призначенням нового спікера та першого віцеспікера.

Дмитро Разумков стверджував: уся ця історія з процедурою його відкликання з посади відбувається з порушенням Регламенту, оскільки процедура передбачає надання депутатам звіту спікера та висновку Рахункової палати «не пізніше ніж за 2 дні» до розгляду питання в залі. Рахункова палата надіслала документи ввечері 6 жовтня, а звіт Разумкова депутати отримали лише вранці 7 жовтня – в сам день голосування. Проте Дмитро Олександрович пообіцяв, що судитися буде, лише якщо його намагатимуться позбавити депутатського мандата. У «Слузі» ж наполягали, що все робили за правилами.

«Голосування за саму відставку голови відбувається не пізніше ніж як на 10 день після включення питання до порядку денного. Дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада», – пояснював член регламентного комітету Павло Фролов.

Уже в середу в парламентських кулуарах голова фракції Давид Арахамія анонсував звільнення в четвер, а призначення нової президії – в п'ятницю. Проте вже в четвер, перед ранковим засіданням, у «Слузі» заговорили про необхідність усе зробити упродовж одного дня.

Фото: Lb.ua

«Кажуть, що сьогодні хочуть «закрити» всі кадри. Щоб не тягнути. А чого чекати? Перед смертю не надихаєшся», – ділився один з парламентарів.

Інший співрозмовник зі «Слуги» визнавав: «Так, порушуємо Регламент. Бо ж звіт спікера отримали тільки сьогодні вранці. А мали б отримати два дні на його ознайомлення. Проте чесно, «какая разница?». Президент у Трускавці чітко сказав, що цей Регламент гальмує економічні реформи. Призначимо нове керівництво Ради, потім внесемо зміни в сам Регламент».

Певною несподіванкою стала інформація, що фракція «Батьківщини» буде голосувати за відкликання Разумкова. Cпіврозмовники LB.ua з різних фракцій розповіли, що зіграв фактор справи ДПЗКУ, в якій фігурантами можуть стати люди з оточення Юлії Тимошенко.

Хоча публічно в «Батьківщині» стверджували: підтримують відставку спікера, бо тим самим наближають кінець цього парламенту.

А мажоритарник Антон Яценко зізнавався, що «гроші – це добре», але ніхто їх йому не давав.

Аргументи «Слуги народу»: «Зараз ми вже не можемо вам довіряти»

Розгляд ключового питання порядку денного розпочали з пропозиції представника президента в КСУ Федора Веніславського. Він запропонував скасувати заплановане позачергове засідання (на 16:00) та працювати до розгляду усіх питань порядку денного. Дмитро Разумков, ще сидячи в кріслі спікера, у відповідь, вочевидь, його «тролив», нагадавши, що раніше призначене позачергове засідання скасовувати неможливо. «Тому треба готуватися краще», – рекомендував спікер. За процедурою і ст. 37 Регламенту, Разумков «через конфлікт інтересів» повідомив про своє усунення та передав слово нардепу Данилу Гетманцеву, якого напередодні парламент визначав головуючим на цьому засіданні.

Фото: Lb.ua

«Трибуна все одно буде зайнята, тому з місця», – просив спікер голову фінансового комітету Гетманцева. На що останній зауважив, що буде «незручно вести засідання спиною до зали». А потім вийшов і сів на місце першого заступника голови – Руслана Стефанчука, який запропонував йому свій стілець. «Слуги» ж це дивно супроводжували аплодисментами.

Аргументи за відсторонення представив з трибуни Ради голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Він звинуватив Разумкова у тому, що той «відступив від загальних принципів і не може бути членом нашої команди». За його словами, саме за спікерства Разумкова почав працювати інший принцип: «Друзям і собі – все, а ворогам – Регламент».

Фото: Пресслужба партії

Він також закидав Разумкову, що 15 місяців Рада живе без керівника Апарату (наразі в.о. є Володимир Слишинський, а «Слуга народу» запропонувала «свого» кандидата – В’ячеслава Штучного, який на початку каденції Разумкова був звільнений через чутки у підіграванні Банковій на чолі з Андрієм Богданом). Також він жалівся на відкриття кулуарів для преси лише за два дні до відсторонення. Врешті, парламент, на його думку, за Разумкова перетворився в Раду «часів Володимира Литвина» та в «гальмо реформ». Корнієнко згадав спікеру неголосування на РНБО за санкції проти каналів Медведчука та Козака.

«Зараз вже ми не можемо вам довіряти. Тому просимо пересісти в зал. Та вже з зали слухати нового голову ВРУ», – відрізав він наостанок.

Відставка

Далі слово взяв востаннє в статусі спікера Дмитро Разумков. Він розпочав з того, що «в цій залі кожен робить свій вибір». А потім почав зачитувати передвиборну програму Володимира Зеленського та «слуг» про «Країну мрій».

Фото: Lb.ua

«Це частина нашої передвиборної програми 2019 року, якій об’єктивно повірили всі. Навіть ті, хто за нас не голосував… Ми прийшли сюди не за посадами… Нам вірили люди. Це була сліпа віра… Тому, що ми не такі, як вони… На жаль, у цій залі я вже бачу інші очі», – дивився він на депутатів.

Разумков відповів голові партії «Слуга народу» про «принципи». За його словами, принцип демократії та права народу за цієї влади став «принципом більшості». Принцип верховенства права та закону поміняли на «політичну доцільність». Право на свободу слова змінили на «хто не з нами – той проти нас». А «закон – один для всіх» перетворити на «друзям – все, а ворогам – закон». Принцип «офшори для влади – це ганьба» став «нічого страшного, у кожного ФОП є», – що опозиція супроводжувала гучними оплесками.

Фото: Lb.ua

Наостанок він звернувся до колег: «Мої принципи не змінилися… Бажання довести це людям теж не змінилося… Сподіваюся, що парламент залишиться парламентом», – завершив він вже під поодинокі аплодисменти.

Першим питання спікеру поставив депутат «Слуги» Владлен Неклюдов, який закидав Разумкову, що головуючий не переривав виступи колег, які «ображали президента». Дмитро Разумков у відповідь знову відверто потролив: «Дякую за гарно сформульоване питання… Нагадаю, що свобода слова є в стінах парламенту та поза ним».

Олексій Гончаренко з БПП питав про підкуп нардепів для необхідної кількості голосів «за» відсторонення. Натомість Разумков зауважив: «Я не брав. Ні від олігархів. Ні від когось іншого… Якби брав, то мене б не знімали, а закривали. А кожен тут відповідає сам за себе. Мені ніхто не приносив».

Фото: Lb.ua

Сергій Рахманін припустив, що спікер став незручним, бо був «не надто чутливим до їхніх прохань». Разумков заявив про готовність провести зустріч після відсторонення з усіма та все розповісти, якщо не буде комусь «страшно та лячно». Поки ще депутатка «Слуги народу» Людмила Буймістер (голова фракції Давид Арахамія говорив, що питання про її виключення через голосування «проти» закону про олігархів будуть розглядати) нагадала про плани «зелених» ввести імперативний мандат ще на початку каденції. Та подякувала спікеру за те, що зупинив партійну диктатуру.

Фото: Lb.ua

Після запитань перейшли до виступів від фракцій. Заступник голови «Батьківщини» Соболєв влучно підмітив, що «слуги» почали вибігати з зали та розходитися, бо їм «соромно вам дивитися в очі». Він констатував «тотальний розпад парламентаризму… Це фінальна точка перед стартом нової виборчої кампанії… Ви вже почали з’їдати один одного!.. Парламент піде на перевибори. Вас ми у новому парламенті не побачимо! А от, Дмитре Олександровичу, до зустрічі!» – говорив заступник Тимошенко, який потім з іншими 19 членами «Батьківщини» натиснув кнопки «за» відставку.

Фото: Lb.ua

Принагідно голова ОПЗЖ Юрій Бойко також побажав спікеру: «До зустрічі в новому парламенті».

Натомість Борис Радуцький від «слуг» закликав не робити трагедії, бо голова парламенту – це на кшталт «один менеджер – другий менеджер».

Фото: Lb.ua

У підсумку на табло з’явилися 284 «за» відсторонення Разумкова. 215 «слуг» натиснули «зелені» кнопки (з 244 загалом утрималися 4, не голосували 7 та 11 були відсутні). «Проти» голосували 7 нардепів. Зокрема, з «групи Разумкова»: Василь Мокан, Неллі Яковлєва, Оксана Дмітрієва. А також Людмила Буймістер, Олександр Воронько, Артем Дмитрук та Володимир Козак. Допомогли 20 нардепів «Батьківщини», 19 – із «За майбутнє», 18 – «Довіри», 6 позафракційних і 6 зі «Справедливості» Устінової.

Фото: Lb.ua

На брифінгу вже відсторонений від головування Разумков почав з того, що в парламенті з'явилася нова коаліція «слуг» із «Батьківщиною» – «СНБ». Додавши, що насправді ще вранці знав про голосування фракції Тимошенко. А вже у неформальному спілкуванні назвав «подарунок» від колег у вигляді відставки «нормальним» (8 жовтня ексспікер святкує день народження).

Щодо планів про створення окремої нової партії – був стриманим. Обмежуючись лише заявами про «команду людей» і «поміркований консерватизм» (як близьку ідеологію). Проте джерела LB.ua з депутатського корпусу, наближені до спікера, стверджують про його «тісні контакти» з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і навіть ексочільником Офісу президента Андрієм Богданом (з яким були конфлікти на початку каденції). «З Кличком – ні. У нього своя історія. Та амбіції. Він поведе «Удар» окремо на вибори», – розповів співрозмовник. Сам Разумков, до речі, у спілкуванні з журналістами теж підтвердив, що в добрих відносинах з Аваковим. А про Богдана сказав, що за останні два роки його погляди дуже змінилися.

Фото: Lb.ua

Принаймні поки що Разумков планує працювати позафракційним депутатом (його місце буде поряд з Олексієм Гончаренком з БПП). Такі плани може змінити лише партія «Слуга народу». Так, Давид Арахамія анонсував, що партія «буде визначатися» щодо позбавлення Разумкова депутатського мандата (а потім таке рішення має винести ЦВК). Хоч майбутній перший віцеспікер Олександр Корнієнко назвав це питання «філософським». Уже не під запис у «Слузі» ділилися, що сподіваються на те, що «два тижні він (Разумков, - LB.ua) походить по ефірах, а потім усе забудуть».