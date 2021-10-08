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Корнієнко вважає, що Разумков спробує зібрати депутатську групу з мажоритарників

Позафракційним ексспікера керівник "Слуги народу" не уявляє.

Корнієнко вважає, що Разумков спробує зібрати депутатську групу з мажоритарників
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко не проти, якщо ексспікер Дмитро Разумков побудує власну політичну кар’єру. А за умови проходження партії Разумкова до наступного парламенту “СН” навіть співпрацюватиме з нею. Про це Корнієнко заявив в інтерв’ю LB.ua. 

За словами керівника партії, "сміття в хаті" тримали до останнього. Відставку ініціюювали, коли "побачили, що по олігархах йде підігрування тій стороні”. Попри це, Корнієнко вважає ексспікера амбітним та думає, що він будуватиме власну партію чи депутатську групу.

“Мені здається, що Дмитро в цьому сенсі амбітний і намагатиметься якось цю амбіцію у партії реалізувати. Зрозуміло, що у другій - з нами його шляхи розійшлися. Скоріш за все, буде намагання зробити швидко якусь свою групу з мажоритарників - історія відома та репутаційно не надто гарна. Не хотілося б, щоб “тітушки” почалися з нашої фракції. Своя група почне вимагати свої місця, свої комітети… Але те, що він може бути позафракційним - навіть без гарантії отримувати слово в залі - мені важко уявити”, - зазначив Корнієнко. 

Разом з тим, він зазначив, що Разумков досі є членом партії “Слуга народу”. 

“Він не виходив з партії, хоча заявляв на одному з брифінгів, що я десь сказав зворотне. Хочу розібратися, тому що я такого не заявляв. ...Він не виходив з партії. Ми його не включали. Він член партії згідно з його заявами від 2019 року. Чи будемо виключати - не знаю”, - зазначив Корнієнко. 

Нагадаємо, вчора Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради, котру він обіймав майже два роки. Сьогодні на його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Самого Корнієнка розглядають як заміну Стефанчуку.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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