Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що саме опозиційні фракції наполягають на зміні черговості виборів. Але наразі в "Слузі народу" це питання не обговорюють.

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає спеціальна кореспондентка LB.ua.

"Наразі я не знаю позиції, треба питати пана Корнієнка - він у нас завжди займався Виборчим кодексом. Треба питати у нього про плани. Думаю, що він (Олександр Корнієнко, - ред.) і буде лідером цього процесу, якщо такий буде", - відповів Арахамія на питання щодо зміни черговості президентських і парламентських виборів.

"Якщо такий сценарій взагалі можливий, то це буде лише за консенсусом у Верховній Раді. Поки що в нашій фракції навіть обговорення цього питання не чув", - додав голова фракції "Слуга народу".

Разом із тим голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія не збирається порушувати пряму норму Конституції про черговість виборів.

"Давайте не будемо оперувати чутками. Поки що фактологічно немає ні звернень до Конституційного Суду, ні проєктів змін до Конституції. Давайте стежити за розвитком подій і не забувати, що ми порушувати Конституцію не збираємося", - закликав Корнієнко журналістів.

Нагадаємо, згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори повинні відбутися на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради. Тобто з четвертого на п'ятий рік, 29 жовтня 2023 року.

А чергові президентські – 31 березня 2024. Докладніше про це читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Выборы: рискнуть или перенести?".

Ексспікер Ради Дмитро Разумков вважає, що зміна черговості виборів буде "практично державним заколотом".