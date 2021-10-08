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Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова

Слідство очікує результати судово-медичних досліджень.

Офіс генпрокурора назвав причину смерті депутата Полякова
Фото: Анна Стешенко

Офіс генерального прокурора заявив, що депутат Верховної Ради Антон Поляков помер внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця.

Про це повідомляється на сайті ОГП.

"За результатами розтину, смерть народного депутата України настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, в ніч на 8 жовтня Полякова втратив свідомість на задньому сидінні автомобіля таксі. Водій розказав патрульним поліцейським, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху, що підібрав депутата за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі. В машині Полякову стало зле, у нього почалася нудота.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, але реанімаційні заходи результату не дали і чоловік помер. При потерпілому були цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти, які вилучили в інтересах слідства.

Автомобіль оглянули і також вилучили, водія допитують слідчі.

Полякова було обрано до Верховної Ради від партії "Слуга народу". В листопаді 2019 року його разом з Ганною Скороход виключили з фракції, після чого він увійшов до складу групи "За майбутнє".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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