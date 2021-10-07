Робоча група з протидії загрозам від газопроводів в обхід України провела перше засідання

Учасники заходу обговорили виклики, що постають перед Україною на нинішньому етапі, а також алгоритм дій на найближчу перспективу.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів установче засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відкриваючи засідання, Андрій Єрмак окремо наголосив, що всі залучені сторони мають рухатися в межах узгодженого єдиного стратегічного плану..

Учасники заходу обговорили виклики, що постають перед Україною на нинішньому етапі, а також алгоритм дій на найближчу перспективу.

Робочу групу для протидії загрозам від газопроводів в обхід України створив президент Володимир Зеленський 16 вересня. Метою групи є підготовка пропозицій щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

До складу робочої групи увійшли: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління АТ "НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.