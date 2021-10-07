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Порошенко закликав підтримати Зінкевич на посаду спікера ВР

Експрезидент вважає, що в країні парламентська криза.

Порошенко закликав підтримати Зінкевич на посаду спікера ВР
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко закликав підтримати народну депутатку, медика-добровольця, засновницю батальйону «Госпітальєри» Яну Зінкевич на посаду Голови Верховної Ради України.

«Я закликаю всіх, хто є в цьому залі, спокійно і виважено прийняти рішення на підтримку Яни Зінкевич», – резюмував Порошенко.

На його думку, відставка Дмитра Разумкова окреслила парламентську кризу в країні.

«Хочу окремо наголосити, що на сьогоднішній день додатково до хаосу, в якому опинилася країна – в економіці, енергетиці, пандемії, обороні, зовнішній політиці, зруйнована міжнародна коаліція, яку створила наша команда, – додалася парламентська криза», – зазначив Порошенко.

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