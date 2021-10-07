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Київ очолив рейтинг українських міст від Forbes

До рейтингу увійшли всі міста України з населенням понад 90 тисяч людей, за виключенням неконтрольованих територій.

Київ очолив рейтинг українських міст від Forbes
Фото: tov-tob.livejournal.com

Місто Київ посіло перше місце у рейтингу Forbes з легкості ведення бізнесу. Таким чином, столиця стала найкращим містом України для ведення бізнесу та найпривабливішим місцем для інвесторів. Відповідний рейтинг опублікований на сайті Forbes.

Як повідомляє видання, мета дослідження – допомогти інвесторам у виборі оптимальної географії для розвитку своїх проєктів.

«Лідером рейтингу став Київ, який піднявся з четвертої позиції. Запорука успіху – найвищі в країні ділова активність та купівельна спроможність населення. Не завадило навіть зниження міграційної привабливості: передмістя забудовуються набагато інтенсивніше, ніж столиця», - йдеться у публікації.

Зокрема, за показниками «Ділова активність» та «Купівельна спроможність» Київ набрав максимальну кількість балів – 100 із 100. За показником «Транспортне сполучення» - 84 бали. Це найбільший результат серед всіх українських міст. Сферу «Освіта» у Києві оцінено на 78 бали, «Регіональний Doing Business» - 73 бали. Загалом Київ набрав 702 бала за 10 показниками.

Друге місце у рейтингу посіла Вінниця – з 677 балами, третє – Львів з 667 балами. Лідер минулого року Івано-Франківськ опустився на 4-е місце в рейтинговій таблиці.

Цього року до рейтингу додався ще один показник – готовність міст до пандемії. За цим показником Київ набрав 69 балів, поступившись лідерством лише Ірпіню (70 балів).

До «Рейтингу міст» від Forbes увійшли всі міста України з населенням понад 90 тисяч людей, за виключенням неконтрольованих територій.

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