Будівництво метро на Троєщину офіційно стало безстроковим

Міська влада вирішила будувати нову гілку у п'ять етапів, але без дат.

Київська міська державна адміністрація прибрала часові орієнтири з розпорядження про будівництво метро на Троєщину.

Про це повідомляється у новому розпорядженні №2108 від 5 жовтня.

Раніше в розпорядженні було сказано про намір "здійснити у 2018-2025 роках" будівництво Подільсько-Вигурівської лінії від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Тепер у цьому пункті немає дат, зате вказано про намір побудувати метро у п'ять етапів:

від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна";

від станції "Райдужна" до Братиславської вулиці з електродепо;

від станції "Глибочицька" до Солом'янської площі;

від станції "Райдужна" в напрямку Троєщини з електродепо;

від Солом'янської площі в напрямку Кільцевої дороги з електродепо.

Перша черга лінії метро включатиме шість станцій, в тому числі дві пересадки на зелену гілку ("Лук'янівська") та синю гілку ("Тараса Шевченка").

За словами заступника голови КМДА Олександра Густєлєва, три станціх уже "практично побудовано в основних конструкціях" в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Це "Суднобудівна", "Труханів острів" та "Затока Десенка".

Наступною буде станція мілкого залягання на лівому березі - "Райдужна".

Нагадаємо, що Інститут генерального плану міста Києва у 2020 році повідомляв, що Подільсько-Вигурівську лінію будуватимуть 40-50 років. Першу чергу, на його думку, реально побудувати за 5-7 років.