Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"

Молдова завершила будівництво магістрального транскордонного газогону "Ясси-Унгени-Кишинів". Він об'єднує ГТС Румунії та Молдови і відкриває країні доступ до європейського енергетичного ринку.

Про це напередодні повідомив міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

"Після кількох років праці, бюрократії, процесів, труба" Ясси-Кишинів "надає нам доступ на європейський енергетичний ринок, я говорив з румунськими чиновниками про можливість поставок газу", - написав міністр на своїй сторінці у фейсбуці.

Спину наголосив на тому, що "РМ необхідно диверсифікувати джерела поставок газу, і цей трубопровід дає нам такий шанс".

Газогін "Ясси-Унгени-Кишинів" будувався майже десять років. Його протяжність становить близько 150 км, з яких 110 км - на території Молдови.

У 2014 році відкрився газогін "Ясси-Унгени", який поєднав газотранспортні системи Молдови та Румунії. (Проте для комерційного використання цей газогін так і не був запущений.

Будівництво газогону на молдавській території було завершено в серпні 2020 року, а роботи з розширення на румунській території - на початку жовтня цього року.

Новий газогін в змозі забезпечити транспортування в Молдову з Румунії 2,2 млрд. кубометрів газу на рік, забезпечивши тим самим близько 75% потреб країни (включаючи Придністровський регіон) у теплу пору року і 60% - в опалювальний сезон.

Молдова і російський "Газпром" досі не домовилися про чергове продовження газового контракту, термін дії якого закінчився 30 вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць. У жовтні Молдова отримуватиме російський газ за ціною 790 доларів за тисячу кубометрів, тоді як у вересні ціна становила 550 доларів за тисячу кубів.