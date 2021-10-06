Україна та Франція домовилися про залучення 1 млрд євро інвестицій до "Великого будівництва"

До кінця року планується презентувати результати та можливі рішення уряду.

Програма Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» цього року дала перші помітні результати, що привернуло увагу уряду Франції та французьких компаній до України, повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками конференції ParisInfraWeek.

«У 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 мільярди євро. Нові напрямки, які ми презентували цими днями, потенційно додадуть ще мільярд інвестицій», - зазначив він.

Зокрема, Мінінфраструктури влітку розпочала співпрацю із французькою консалтинговою компанією Aerogestion щодо оптимальної моделі створення Національного авіаперевізника. До кінця року планується презентувати результати та можливі рішення уряду, пояснив Кубраков.

«У межах розробки концепту Національного авіаперевізника ми також вивчаємо можливості для співпраці ДП «Антонов» та AirBus для вантажних перевезень та пожежних літаків. Це амбітні та непрості проєкти, які надихаються ідеєю «Великої Європи», адже сам Євросоюз почався не тільки з вугілля та сталі, але й з першого європейського літака», - додав він.

Крім цього, Кубраков розповів, що в рамках дорожньої частини «Великого будівництва» заплановано упродовж 2 років завершити відновлення основної мережі маршрутів України, що потребує масштабних інвестицій.

Один із проєктів, які були презентовані у Парижі – будівництво нової дороги за маршрутом Краковець – Львів – Броди – Рівне. До цього проєкту вже долучилась компанія з приватною ініціативою.

«До кінця року завершується розробка ТЕО і вже наступного очікуємо конкурс і старт проєкту. Експертиза і досвід французьких дорожніх компаній у таких проєктах є винятково цінною», - наголосив Кубраков.

Співпраця двох країн торкнеться також української залізниці – зараз фіналізується контракт між Укрзалізницею та французькою компанією Alstom.

«Це наближає нас до головної мети – оновлення потягів УЗ, швидші та комфортніші подорожі залізницею. Для нас важливо зберегти домовлений обсяг локалізації виробництва та доступне фінансування», - написав міністр.

Нагадаємо, раніше у присутності президента Володимира Зеленського було укладено угоду щодо надання Францією Укрзалізниці 130 нових вантажних електропотягів виробництва компанії Alstom.