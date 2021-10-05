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Ціна на газ у Європі оновила історичний максимум

З 1 липня ціна на газ зросла вчетверо.

Ціна на газ у Європі оновила історичний максимум
Фото: EPA/UPG

Біржова ціна на газ у Європі оновила історичний максимум і перевищила 1 400 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE.

Зокрема, вартість ф'ючерса на Лондонській біржі наблизилася до 1 430 доларів за тисячу кубометрів.   Водночас ціна листопадового ф'ючерса на хабі TTF у Нідерландах під час торгів була 1 427 доларів за тисячу кубометрів, або 118,4 євро за МВт/ год.

За добу ціна зросла на 18,6%. Раніше ф’ючерси встановили історичний рекорд з позначкою 1 277 доларів за тисячу кубометрів.

З 1 липня ціна на газ у Європі зросла вчетверо.

Нагадаємо, що внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль недавно пояснив стрімке зростання цін на газ на європейських біржах "енергетичною війною, яку «Газпром» розв'язав для шантажу і введення в експлуатацію Північного потоку-2". За його словами, це очевидний факт, який підтверджується зменшенням експорту з боку російського монополіста в порівнянні з попередніми роками, і відмовою від бронювання додаткових потужностей української газотранспортної системи.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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