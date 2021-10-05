Microsoft випустив Windows 11

Нову операційну систему вже можна скачати з сайту компанії.

Нова операційна система від Microsoft - Windows 11 - офіційно вийшла. З 5 жовтня фінальну версію можна скачати на сайті Microsoft.

Про це повідомляється у блозі компанії.

В корпорації очікують, що всі ПК, сумісні з Windows 11, зможуть перейти на нову операційну систему приблизно до середини 2022 року.

Системі вимоги для Windows 11 вищі, ніж для Windows 10. Зокрема, офіційно підтримуються процесори Intel 8-го покоління (Coffee Lake) і Ryzen 2000 (Zen+) або вищі. Потрібно мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ вільного місця на диску, відеоадаптер з DirectX 12 і WDDM, підтримка UEFI і Secure Boot.

Власники ПК, які сумісні з Windows 11, зможуть безкоштовно оновитися до неї через Центр оновлення або встановити її самостійно, наприклад через ISO-файл.

Щоб перевірити сумісність комп'ютера з новою операційкою, можна використати додаток PC Health Check.

Windows 11 має нове пеню "Пуск", розташоване не зліва внизу, як раніше, а внизу по центру. В Microsoft також відмовились від "плиток" у меню.

Вікна, контекстні меню та інші елементи інтерфейсу отримали редизайн з закругленими кутами. Також змінились шрифти, системні іконки та звуки.

Нагадаємо, що Windows — найпопулярніша операційна система у світі для персональних комп'ютерів та залишається головним продуктом Microsoft на корпоративному ринку. За даними Reuters, у минулому фінансовому році Windows принесла Microsoft 48,2 млрд доларів виручки із загальної суми 143 млрд доларів.