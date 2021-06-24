Нова Windows отримала інше меню "Пуск" з кнопкою внизу по центру екрана.

Компанія Microsoft у четвер, 24 червня, представила Windows 11 - першу операційну систему за шість років після виходу Windows 10.

В офіційному блозі Microsoft повідомляється, що операційна система отримала нове меню "Пуск" (кнопка його тепер розташована внизу по центру екрана, а не зліва) та панель задач. Також змінились шрифти, системні іконки та звуки.

Нова операційна система дозволяє створювати окремі робочі столи для роботи, ігор, навчання тощо.

В панель задач Windows 11 інтегровано чат з Microsoft Teams.

Крім того, в системі з'явилися віджети - нова персоналізована стрічка новин на базі штучного інтелекту.

Компанія заявила, що перехід на Windows 11 буде простим і безкоштовним. Він відбуватиметься як звичайне оновлення Windows 10, якщо комп'ютер відповідатиме системним вимогам. Оновлення стане доступним восени 2021 року.

Меню Пуск

Варіанти організації вікон

Панель віджетів

Windows — найпопулярніша операційна система у світі для персональних комп'ютерів та залишається головним продуктом Microsoft на корпоративному ринку. За даними Reuters, у минулому фінансовому році Windows принесла Microsoft 48,2 млрд доларів виручки із загальної суми 143 млрд доларів.