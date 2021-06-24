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​Microsoft представив операційну систему Windows 11

Нова Windows отримала інше меню "Пуск" з кнопкою внизу по центру екрана.

Компанія Microsoft у четвер, 24 червня, представила Windows 11 - першу операційну систему за шість років після виходу Windows 10.

В офіційному блозі Microsoft повідомляється, що операційна система отримала нове меню "Пуск" (кнопка його тепер розташована внизу по центру екрана, а не зліва) та панель задач. Також змінились шрифти, системні іконки та звуки.

Нова операційна система дозволяє створювати окремі робочі столи для роботи, ігор, навчання тощо.

В панель задач Windows 11 інтегровано чат з Microsoft Teams.

Крім того, в системі з'явилися віджети - нова персоналізована стрічка новин на базі штучного інтелекту.

Компанія заявила, що перехід на Windows 11 буде простим і безкоштовним. Він відбуватиметься як звичайне оновлення Windows 10, якщо комп'ютер відповідатиме системним вимогам. Оновлення стане доступним восени 2021 року.

Меню Пуск
Меню Пуск

Варіанти організації вікон
Варіанти організації вікон

Панель віджетів
Панель віджетів

Windows — найпопулярніша операційна система у світі для персональних комп'ютерів та залишається головним продуктом Microsoft на корпоративному ринку. За даними Reuters, у минулому фінансовому році Windows принесла Microsoft 48,2 млрд доларів виручки із загальної суми 143 млрд доларів.

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