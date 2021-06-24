20% небанківських фінустанов відмовилися розкрити власників

Національний банк заявив, що 20% небанківських фінансових установ відмовилися розкрити свої власників.

На сайті НБУ повідомляється, що 17 червня сплив останній строк для подачі документів про структуру власності. Зробили це тільки 1269 із 1580 компаній небанківського фінансового ринку.

Решта 311 компаній документів не надали, порушивши вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг. Найгірша ситуація з ломбардами - там структуру власності розкрили тільки 65% компаній. На противагу їм, серед страховиків документи надали 87%.

208 з 1269 компаній визнали, що їх структури власності мають ознаки непрозорості та подали опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог законодавства. Такі компанії матимуть чотири місяці для того, щоб виправити недоліки.

Порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Національним банком заходів впливу, аж до позбавлення ліцензії.

Згідно рішення Національного банку, небанківські фінустанови мають відображати на своїх сайтах інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників. Також вони повинні розкривати характер взаємозв’язків між ними. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію на дату подання.

Всі власники істотної участі мають погодити таке володіння з регулятором. Йдеться як про набуття істотної участі, так і її збільшення.

У структурі власності не має бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність установи.

Структура власності буде вважатися непрозорою у випадках:

якщо пакет акцій роздроблений між номінальними акціонерами так, щоб кожен мав менше 10%;

якщо фінустанова де-факто володіє сама собою;

якщо кінцеві бенефіціари сховані за офшорними компаніями, іноземними номінальними утримувачами чи трастами;

якщо бенефіціари не погодили набуття права власності з регулятором.

Нагадаємо, що Національний банк став регулятором ринку фінансових послуг в 2020 році після "спліту" Нацфінпослуг.